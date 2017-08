Autonomía política para generar el cambio que requiere el país

“Mientras no reivindiquemos la supremacía de lo político sobre la decisión del costo-beneficio, aquella seguirá imponiéndose, la desigualdad seguirá ampliándose y difícilmente el mejor régimen político como forma de gobierno nos ayudará a sacar adelante a nuestro país”, advirtió el gobernador Arturo Núñez. Dijo que la economía gobierna a la política y no al revés, por lo que se debe revisar a profundidad el contexto en el que vivimos, porque el cambio político por sí mismo, sin un sustento económico de contexto, no nos dará los resultados que buscamos.

Al participar en el foro Prioridades para un Programa de Gobierno, organizado por la Fundación para la Democracia A. C., el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, consideró que en nuestro país ha habido una transición política, pero que ésta se encuentra inacabada porque el tránsito del nuevo régimen político se quedó atrás, a causa de la pluralidad política.

El cambio de régimen no se ha debido al talento de los actores políticos; es un subproducto del cambio en la correlación de fuerzas en lugar de haber sido producto de un diseño institucional deliberado, pensado de manera integral, opinó en el Centro Cultural Casa Lamm.

Durante su intervención como ponente de la Mesa 4 del foro, denominada Otra forma de Gobierno, el mandatario señaló que en lo electoral se pasó de un sistema totalmente mayoritario a uno de representación proporcional, en 1977, con lo que se atribuyó un carácter dinámico al cambio político y sirvió para transformar el sistema de partidos.

Sin embargo, difiero que estemos en un sistema de partidos competitivos, porque aún son semi-competitivos, todavía la preeminencia del partido hegemónico se sigue reflejando, aún con los cambios que vemos, y muchas veces tenemos la ilusión óptica de que nos hemos movido, ante la existencia de un tripartidismo con otras expresiones complementarias, que a veces sirven para hacer la diferencia en coaliciones electorales, expresó.

Núñez Jiménez se pronunció por recuperar la idea de gobernabilidad, procesando la pluralidad. Con lo que he vivido en la transición de la política mexicana, he llegado a la conclusión de que el gradualismo no es una opción política, es una imposición de la realidad que se va presentando, subrayó.

El Ejecutivo tabasqueño indicó que la forma de gobierno tiene mucho que ver con la autonomía de la política, pero se debe tomar en cuenta el contexto económico, porque se retroalimentan.

También participaron en el foro, el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y los investigadores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Rolando Cordera y José Woldenberg, así como Víctor García Zapata, de la Fundación para la Democracia, quien moderó la mesa.