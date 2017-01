Austeridad no debe ser simulada

Afirma el partido que se acatan a toda medida de ajuste presupuestal, siempre que sea en beneficio de la población

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Al establecer que las manifestaciones en contra del gasolinazo son de aquellos que las aprobaron y quieren redimir su culpa, Manuel Rodríguez, Secretario Técnico de la dirigencia en Tabasco del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), hizo un llamado a todos los ciudadanos para que se sumen al “Acuerdo de Unidad por la Prosperidad y el Renacimiento de México”, que encabeza el dirigente nacional de este partido, Andrés Manuel López Obrador.

De igual forma se pronunció a favor de la austeridad en todos los niveles de gobierno, y puntualizó que Morena estaría dispuesto a firmar algún acuerdo, siempre y cuando no sea solo una simulación.

No obstante, explicó que la bancada parlamentaria en el Congreso de la Unión y en el Congreso del Estado, han fijado claramente cuál es la posición al respecto.

“Si hay algún partido que no lo mueve la ambición, ese es Morena, nosotros en función de nuestros derechos como partido político usamos las prerrogativas, en caso de que esté fuera un acuerdo general no habría ningún problema”, sostuvo.

Acotó que en comparación a los otros partidos que reciben mayores recursos, el presupuesto que percibe Morena es mucho menor y gran parte de estos se destinan para el funcionamiento de universidades públicas y becas para beneficio de miles de jóvenes que son rechazados cuando buscan cursar una carrera universitaria.

Sobre el acuerdo de pacto, dijo el morenista que “están invitados no tan solo los simpatizantes y militantes de Morena, sino también todos los ciudadanos independientes, todas las personas que quieran a México y deseen romper con el régimen de impunidad y corrupción, son bienvenidos todos los que anhelen el progreso del país”.

Manifestó que a este acuerdo nacional se pueden suscribir organizaciones sociales, la iniciativa privada y militantes de otras expresiones partidistas, que coincidan más allá de los institutos políticos en el proyecto alternativo de nación.