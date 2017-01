Aumentos graduales. Medidas de la Federación son necesarias: Núñez

En entrevista con los medios después de acudir a la renovación de su credencial de elector, el gobernador aclaró que ello no signifique que busque otro cargo de elección popular, pues se quedará en el cargo hasta el 31 de diciembre del 2018, consideró que la medida adoptada por la federación, en el aumento a los combustibles aunque necesaria, “pudo haberse hecho gradualmente para que no fuera un golpe tan fuerte, de una sola ocasión”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Los que integran la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) se reunirán este lunes con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade para que detalle por qué las alzas en las gasolinas y de los diversos energéticos, en donde “el domingo los gobernadores emanados del sol azteca estaremos analizando las propuestas que se presentarán”, señaló el mandatario tabasqueño Arturo Núñez Jiménez.

En entrevista con los medios después de acudir a la renovación de su credencial de elector y dejar en claro que ello no signifique que busque otro cargo de elección popular, pues se quedará en el cargo hasta el 31 de diciembre del 2018, apuntó que “se revisan las estrategias por las posibles manifestaciones en el estado, siempre respetando su derecho que les marca la ley”.

Y un día antes el 8 de enero, se reunirán los mandatarios del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para abordar la problemática y llevar una posición común ante el funcionario federal, dijo.

Consideró que la medida adoptada por la federación, aunque necesaria, “pudo haberse hecho gradualmente para que no fuera un golpe tan fuerte, de una sola ocasión”.

“Siempre se había optado por el gradualismo, ya que los aumentos se venían dando mensualmente, pero no sé qué márgenes de maniobra había para tomar una decisión tan fuerte”, aseveró.

“Veo difícil que se haya una marcha atrás Yo entiendo que qué parte del financiamiento del presupuesto que se determinó depende parcialmente de la recaudación derivada de los impuestos a los energéticos”, al destacar “vamos a conocer la problemática y qué alternativas de solución”.

Dijo que para hacer frente a la situación, no queda más que todos “nos amarremos el cinturón, y eso incluye desde luego al gobierno”.

“Por unas aparte nos afecta porque aumenta el costo de la movilización del transporte oficial; de otra parte, está bien que hay que decirlo de la recaudación que recibe el Gobierno Federal y de participación son parte de ello, eso no lo dijeron desde que tuvimos la reunión con el secretario de Hacienda cuando fuimos a ver el tema de la ley de ingreso”.

Por otra parte, prosiguió, se tiene que dejar que la inconformidad pueda fluir, porque para eso tenemos un país de derechos y libertades, pero siempre y cuando se dé por las vías institucionales.

El jefe del Ejecutivo opinó que es difícil echar atrás estos aumentos, ya que parte del financiamiento del presupuesto que se determinó –para 2017-, depende de la recaudación de los impuestos a los energéticos.

Arturo Núñez mencionó que este tema también se abordó durante la reunión de evaluación del Grupo de Coordinación de Seguridad Tabasco, en el sentido de ver cuál sería el panorama en nuestra entidad, e indicó que en breve se reunirán con los encargados de las áreas de finanzas y administración del gobierno, para revisar las medidas que procedan.

Señaló además que desde el primer momento en que se presentó el problema de desabasto de gasolina en otras entidades (la semana pasada), se puso en contacto con el área industrial de Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual garantizó el abasto del combustible en territorio tabasqueño.