Aumenta el costo de la luz, reconoce el director de Energía, Carlos Reyes Abreu

Reconoce el director de Energía de la Sernapam estatal, Carlos Reyes Abreu, que se tienen datos y estadísticas de que se elevó la tarifa eléctrica en algunos sectores, pero esto no sucedió en todos, es por ello que detalló que “por parte del gobierno, se siguen buscando esquemas para convenio con la empresa productiva Comisión Federal de Electricidad, pero no hay nada definido aún en torno a este tema”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios, el funcionario estatal detalló que “como saben, las tarifas de la energía eléctrica es un tema de carácter federal, por lo cual se tiene que analizar en estos términos”.

Pero detalló que “efectivamente, ha subido en algunos sectores el costo de la energía, pero no en todos; seguimos como gobierno insistiendo con la ex paraestatal para que exista esta posibilidad de que se nos escuche, en donde existen probabilidades y esta muchas, pero todavía no hay nada definido sobre este tema que le interesa a todos los tabasqueños”.

Añadió que “el tema que se nos detalla, se traduce en las fórmulas que utiliza la secretaría de Hacienda y Crédito Público para atender la demanda que se tiene; esperamos que con los nuevos cambios de la reforma energética las tarifas empiecen a bajar, como tanto lo ha prometido el gobierno federal, pero se tiene que reconocer que esto, será un proceso un poco largo”.

Carlos Reyes Abreu, reveló que se está trabajando en estudios de temperatura y humedad para demostrar cómo afecta el consumo de energía de la población, sobre todo en la temporada en donde el color es superior en todos los sentidos, y por lo cual se tendría que reconsiderar como lo han hecho en algunas otras ciudades del país.

“Se está trabajando en ello, pero insisto, hay que esperar a que existe una respuesta por parte de la Federación”.