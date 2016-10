Auditoría especial a Carrillo

Ana Luisa Castellanos, hizo esta solicitud, para hacer una revisión imparcial de la cuenta pública del municipio

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

Tras denunciar ante el pleno del Congreso estatal la viscosa relación entre funcionarios del Órgano Superior de Fiscalización del estado (OSFE) y ex empleados del ayuntamiento de Paraíso, la diputada Ana Luisa Castellanos Hernández solicitó aplicar una “auditoría especial” a la administración de Jorge Alberto Carrillo Jiménez, además de dar vista a la Fiscalía General del estado y, según declaró a los reporteros, la comparecencia del auditor José del Carmen López Carrera.

La denuncia y posterior declaración de la diputada del PRD surgió durante y al terminar la segunda sesión que de manera consecutiva llevo a cabo la soberanía para, luego, tomar un asueto de nueve días, pues volverá a reunirse hasta el próximo 3 de noviembre.

Es oportuno recordar que el jueves pasado, la diputada María Estela De la Fuente Dagdug, también reveló la intervención de funcionarios del ayuntamiento de Jalpa de Méndez durante la supervisión física de obra que el día anterior había realizado la comisión Inspectora de Hacienda Tercera a la administración del ex alcalde Domingo García Vargas.

Ocho días después, en asuntos generales, fue Castellanos Hernández quien hizo una sucinta reseña de la visita que el 21 de este mes realizó la comisión legislativa ya referida.

De acuerdo a la narración de la legisladora, la intervención del representante del OSFE, Concepción González Morales fue “somero o ambiguo”. Sobre todo, cuando “otorgó abiertamente”, por lo menos dos ocasiones, la palabra a Mauricio Cabrera Herrera, quien, en compañía de otras personas, siguieron el recorrido en una camioneta Chevrolet azul, “interrumpiendo a los asesores, diputados y personal” del OSFE.

La desconfianza de Castellanos Hernández al representante del auditor legislativo se profundizó cuando éste explicó que las observaciones del informe de la cuenta pública 2015 a la pavimentación de la prolongación de la calle 5 de Mayo, esquina con la denominada de Los 18 Metros, ya habían sido solventadas aunque, según la diputada del PRD, ” no aparecían así” en el informe de resultados.

La inconformidad de la representante popular de Paraíso aumentó cuando al revisar la obra de reconstrucción del Parque Central, un reportero reveló que González Morales, supervisor del OSFE, era cuñado del ex presidente municipal Carrillo Jiménez.

Ante tales evidencias, Castellanos Hernández exigió una investigación para deslindar responsabilidades en cuanto a la cuenta pública 2015 de Paraíso.

Crónica legislativa

Doble sesión. Doble intervención de MAD. Y la sombra de más deserciones al PRI, marcaron el puente legislativo que revivirá hasta el 3 de noviembre, después del tradicional Día de Muertos.

Todo el tiempo que duró la doble reunión –alrededor de 93 minutos; 50 en la primera y 43 en la de despedida–, las miradas estuvieron acechando al coordinador de la bancada del PRI pero más a sus correligionarios, amigos como él mismo, de Jesús Alí De la Torre, Adrián Hernández Balboa y César Augusto Rojas Rabelo.

El efecto de las redes sociales a la renuncia del candidato del PRI en la elección de gobernador de 2012, mantuvo prendido a los de galería ante la efusividad con la cual Hernández Balboa presentó un proyecto de decreto y las intervenciones del ex gobernador.

Gloria Herrera, al llegar a la Cámara de Diputados, había declarado en torno a la renuncia de Alí De la Torre a su militancia priista, que así se hace “menos daño afuera que adentro”.

En esas declaraciones informales que cada vez más se asemejan a las fotografías tomadas antes del inicio de los partidos de fútbol transmitidos por la televisión y que rara vez se publican, la vicecoordinadora de la fracción priista hizo más consideraciones a la defección del ex alcalde de Centro, para concluir que, ante ello, los militantes del PRI con “carrera política, van a reclamar sus espacios”.

Y antes de sonar la campana de aviso para iniciar la primera asamblea, Marco Rosendo Medina Filigrana, explicó la naturaleza de la doble jornada: “Vamos a Morelia, Michoacán, a la reunión nacional de diputados locales…”