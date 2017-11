Auditoría a la SDET

Al destacar el mandatario estatal Arturo Núñez Jiménez que en el caso de la denuncia contra la SDET “también se está abierto por los tiempos políticos que estamos viviendo”, anunció que en las siguientes semanas se lanzará una convocatoria para nuevas concesiones en el transporte público, aunado a que se dará un modelo de transporte, el cual se viene trabajando.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios, el mandatario estatal confirmó que “sostuve un acuerdo con el secretario de Comunicaciones y Transportes, quien me planteó el tema del modelo de transporte, y también una convocatoria para una modalidad de Taxis Plus, que son servicios individuales, y los taxis para mujeres operadas por mujeres”.

El mandatario destacó que “se trabaja en eso; creo que, en este mismo mes de diciembre, tengamos la convocatoria para el servicio de taxi, así la presentación del modelo de negocio”

¿Aquí entraría el UBER?

“Mientras no se regularice con las leyes de Tabasco, no tienen derecho legalmente a operar, y seguiremos haciendo operativos para detenerlo; justamente dentro de la convocatoria que se tiene para el servicio de taxis, vamos a incluir la aplicación de estas tecnologías modernas, que ya lo tenemos en una empresa prestadora de servicio turístico, pero es con socios que tienen concesiones, todo ello apegado a la ley”.

Arturo Núñez no dio datos sobre el número de concesiones que se darán, “ya lo verán ustedes en la convocatoria; no es un número arbitrario, hicimos estudios de movilidad en el estado, a partir de indicadores internacionales del coeficiente del número de vehículos del servicio público por habitante”.

Auditoría al FIDDET

Por otra parte, el gobernador Arturo Núñez habló sobre la denuncia en contra del FIDDET, donde se acusan de malos manejos de recursos de parte del ex secretario, donde destacó que “bueno, con mucha frecuencia se hacen acusaciones sin fundamentos sin pruebas. Yo quiero decirles que no solamente el FIDDET, sino todas las áreas están permanentemente sujetas a auditorías, y a mí no se me ha reportado ninguna irregularidad detectada en alguna auditoría”.

Sobre el proyecto de presupuesto 2018, el gobernador señaló que “se está trabajando; el secretario de Planeación y Finanzas con su equipo, ya que recuerden que límite es el 30 de noviembre para presentarlo al Congreso, no los van a presentar el martes previamente, ello para una revisión cuasi final, y tener la posibilidad de algunos ajustes”.