Auditar alcaldía de “Cuco” Rovirosa: Castillo

Para terminar con especulaciones o realmente comprobar que en Macuspana no se está trabajando adecuadamente y se ha permitido acciones negativas, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) Francisco Castillo, hizo un llamado a las diversas instancias para verificar y auditar este municipio que encabeza José Eduardo Rovirosa, y con ello imponer sanciones sí realmente está en contra de la sociedad.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Indicó el dirigente panista, que en la última semana, lo que sucedió en Macuspana, sobre todo con los actos de vandalismo, en donde evidentemente las declaraciones del alcalde, no satisficieron a nadie, y más bien, parecieron que no le interesaba mucho el tema.

Es necesario que las instancias responsables “llámese como se llamen, lleven a cabo una auditoría, conocer perfectamente si tuvo que ver o no en los desmanes ocurrido la semana pasada, y si tuvo la capacidad necesaria de enviar a los elementos policíacos o coordinarse con las instancias federales y estatales”.

Destacó que este municipio fue el que más atracos tuvo en torno a esta situación, es por ello que Francisco Castillo dijo que tanto el Órgano Superior de Fiscalización, la Fiscalía General de Tabasco Seguridad Pública y otras dependencias, deben investigar realmente si José Eduardo Rovirosa, actual presidente municipal de Macuspana, está cumpliendo con las normas establecidas con la ley con solicitar prestación de servicio para defender con el estado de derechos los intereses tantos de los ciudadanos como los prestadores de servicio, y evitar este tipo de comentarios que sucedieron la semana pasada.

Indicó que es evidente que Macuspana no sé gobierna con prontitud, ya que no cumple con lo establecido, pero todas las acusaciones en su contra, es evidente que algo está pasando y asevero que en aquella de marcación es necesario poner un alto, un orden total, ya que evidentemente esto se puede salir de control, y sobre todo poner en riesgo a la sociedad.