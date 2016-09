Atiende Segotab peticiones ciudadanas

El funcionario afirmó que se reunirá con las autoridades de la fiscalía para informarse del caso, y dar a conocer el parte de las autoridades

Cerca de 15 personas se manifestaron en las instalaciones de la Secretaría de Gobierno, para exigir el apoyo para el esclarecimiento de la muerte de Gabriel Ventura Pérez y de Franklin Espinosa Cámara ocurrido en un antro denominado “Bar Bar”, y fueron atendidos por Gustavo Rosario Torres, quien les recibió un documento.

Franklin Espinosa May, padre de una de las víctimas, denunció que hasta la fecha la Fiscalía General del Estado no les quiere dar a conocer los avances de las carpetas de investigaciones.

Los manifestantes quienes cerraron un carril de circulación de la avenida Gregorio Méndez, recordaron que el pasado 16 de julio falleció Gabriel Ventura Pérez en ese bar, luego, el 12 de agosto en el mismo bar se suscitó otro hecho delictivo donde perdiera la vida Franklin Espinosa Cámara.

Espinosa May, dijo que se sabe que en ese mismo bar hay dos asesinatos más de una persona de Huimanguillo y otro de la Manga III.

Antes habían amenazado con que, si no eran atendidos por el secretario de Gobierno Gustavo Rosario Torres, lo seguirían a todas partes; sin embargo, el funcionario estatal bajo de su despacho para atenderlos recibiendo un documento con toda la información del caso.

Rosario Torres se comprometió a revisar el caso con las autoridades de la Fiscalía del Estado y de Finanzas, y los citó para el 14 del presente mes a las 11 horas para darles una respuesta a sus demandas jurídicas.