Atentos a desabasto de medicamentos

El titular de Salud, afirmó que no existen anomalías en las licitaciones de la dependencia a su cargo

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

El secretario de Salud en Tabasco, Rommel Cerna Leeder, desmintió las aseveraciones que emitió la dirigencia local del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sean verídicas, ya que no existe nada de anomalías o irregularidades en las diversas licitaciones en compra de medicamentos, como ellos lo señalan.

En este sentido, al ser entrevistado por los medios de comunicación, el titular de esta dependencia, Rommel Cerna, dejó en claro que en torno al desabasto de medicamentos, dijo que sí, que sí se tiene problema, y que en la actualidad se tiene un 75% abasto, pero se espera que para el siguiente mes, se logre un mejor abasto del 90%.

“Claro, no podemos negarlo; si hay problemas de abasto de medicamentos en los centros salud, pero evidentemente estamos a un 75%, pero nuestra meta es lograr llegar al 90%, por lo mínimo en el próximo mes de junio, y con ello lograr que los ciudadanos y los tabasqueños cuenten con esta situación”.

De igual forma, en torno a las declaraciones de hace unos días del dirigente estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Adán López Hernández, de que en esta dependencia que es la Secretaria de salud, permitirá algunos “actos e irregularidades en torno a la licitaciones”, lo cual, por supuesto lo negó, diciendo que no hay absolutamente nada de eso, y que evidentemente, pues no sabe por qué se realizó este tipo de comentarios.

“No, no existe ningún tipo de irregularidades o anomalías dentro de las licitaciones que realiza esta dependencia; todo está controlado, está la contraloría, transparencia”, por lo cual evidentemente no hay absolutamente nada en este tema.

De igual forma, dejó en claro el titular de la Secretaría de Salud, que se está trabajando para lograr satisfacer la demanda los tabasqueños, como es una de las premisas del actual gobierno y que evidentemente, hay problemas pero se tiene que salir adelante.