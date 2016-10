Atender tiraderos clandestinos

Diputados de todas las fracciones, respaldaron la propuesta presentada, para que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

Ante la inminente temporada de lluvias, pero también para “proteger los derechos humanos de la población” de Tabasco, el Congreso estatal aprobó exhortar a instituciones de los tres niveles de gobierno para regularizar diez rellenos sanitarios y 390 basureros a cielo abierto y, además, si cualquiera de estos depósitos no cumplen con la norma oficial vigente, procedan a “determinar su clausura y la aplicación de las sanciones a las que haya lugar”.

Con información obtenida vía transparencia solicitada a la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (Sernapam) Tabasco, la propuesta del diputado Jorge Alberto Lazo Zentella reveló que en la entidad existen sólo 9 rellenos sanitarios públicos y uno privado que se localiza en el municipio de Centro.

A diferencia de que el ayuntamiento de Cunduacán que administra dos rellenos sanitarios, en la demarcación sede de la capital Tabasco y de los tres poderes del Estado opera uno de esos depósitos a cargo de la empresa privada “Promotora Ambiental de la Laguna S. A. de C. V. (PALA), con número de autorización 27-04-RME-71-SERNAPAM-SGPA-2015.

De acuerdo a la información citada por el legislador del PRI, esa empresa “cobra por los servicios de transporte y depósito de residuo final al ayuntamiento de Centro, que recolecta su basura en su centro de transferencia ubicado en Loma de Caballo y es transportada en Cajas Transfers a la empresa PALA”.

Luego de que el pleno del Congreso local aprobó con 33 votos la iniciativa de Lazo Zentella, el presidente de la mesa directiva Marcos Rosendo Medina Filigrana instruyó a la Secretaría General de la soberanía iniciar los trámites para exhortar a los titulares de la Conagua, Semarnap, Sernapam y a los directores de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de los 17 ayuntamientos a fin de verificar las condiciones en que se encuentran “los sitios de disposición final de residuos sólidos urbano y de manejo especial”, ubicados en Tabasco.

Al tiempo de conminar a los tres niveles de gobierno a diseñar políticas públicas y ejecutar acciones para que gradualmente “se vayan clausurando y eliminando los tiraderos a cielo abierto o rellenos sanitarios que no cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables”, también se exhorta al Ejecutivo estatal y a los 17 ayuntamientos a contemplar en los proyectos de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, partidas presupuestales para regularizar la recolección de la basura en la entidad.

Municipios sin depósitos

Durante la sesión ordinaria en que se reveló que los municipios de Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa y Tenosique, no tienen depósitos de basura, la mesa directiva turnó a comisiones los puntos de acuerdo presentados por los diputados Leticia Palacios Caballero, Martín Palacios Calderón y Manuel Andrade Díaz.