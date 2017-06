Atendemos problemas de secuestro

Fernando Valenzuela, afirmó que existe un trabajo intenso para abatir esta problemática en todo el territorio estatal

El Fiscal General de Tabasco (FGT), Fernando Valenzuela Pernas, dejó en claro que en Tabasco, se padece “la sub-cultura del secuestro, el delito hoy en día; se observa que hay bandas integradas por jóvenes, que no son precisamente ni grandes organizaciones delictivas, y que en un reflejo de imitación muchas veces se organizan y privan de la libertad a alguien, eso se tiene que atacar”.

Sobre este punto en particular, Valenzuela Pernas, confirmó “sí traemos un repunte, pero no significa que se esté incrementando el número de bandas”.

Subrayó que desde que empezó la administración, “ya son 400 secuestradores detenidos, y por muchos pasamos desde hace rato las 80 bandas desarticuladas, hay trabajo intenso”.

Añadió que “la FRIM no le baja la guardia al tema del secuestro, no podemos nosotros jamás, celebrar ni tampoco triunfalistas cuando tenemos esas cifras, porque hace poco en función de esa subcultura que traemos en Tabasco, y que ahora, hemos visto como parte de una descomposición de proceso del tejido social los actos de rapiña”.

El titular de FGE confía que “en el mediano plazo, sin lugar a dudas debemos nosotros tener mejores número, y hay algo en las cifras que maneja Alto al secuestro, organización de doña Isabel Miranda de Wallace, Tabasco tiene una característica es su estadística, es muy poca la cifra negra que manejan ellos, porque nosotros vamos cuidando en todo momento, la nota periodística contra nuestros eventos contabilizados a través de la denuncia, afortunadamente y eso hay que insistirlo”.

“Hablamos de una descomposición del tejido social, bueno salud y otras dependencias, desde el seno familiar traemos ahí, indicios importantes”.