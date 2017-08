Atención de calidad para el adulto mayor

En compañía de la titular del DIF, Martha Lilia López, el gobernador Arturo Núñez Jiménez formalizó la reapertura del Centro Gerontológico de Tabasco.

El Gobernador Arturo Núñez Jiménez formalizó la reapertura del Centro Gerontológico de Tabasco, con lo que dio cumplimiento a su compromiso de reactivarlo para ofrecer a las personas de la tercera edad espacios adecuados que les permitan encontrar formas de realización y entretenimiento.

Acompañado de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera de Núñez, el mandatario recorrió las instalaciones divididas en 66 áreas, donde se ofrecen servicios relacionados con la Casa de Día, Fortaleza, Atención, Recreación, Salud y el Saber.

Recordó que esta unidad, conceptualizada bajo una filosofía que coincide con el tratamiento de las personas con discapacidad, fue construida durante la administración anterior, pero por problemas de drenaje que provocaban inundaciones aún no se había podido echar a andar a plenitud.

Reconozco el esfuerzo hecho en la administración anterior y le damos continuidad a unas instalaciones que son patrimonio de los tabasqueños, por encima de administraciones, puntualizó.

Núñez Jiménez subrayó que tras intensas tareas de readecuación, a partir de este miércoles se pone a disposición de la sociedad un centro que brindará auxilio a las familias que, por diversas razones, no tienen modo de brindar la atención debida a sus abuelos.

Asimismo, atribuyó este logro al compromiso que el DIF, y especialmente la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo, mantienen con la atención de los grupos de población más sensibles y vulnerables, como son la familia, la niñez, las mujeres, las personas con discapacidad y los adultos mayores.

En el Centro Gerontológico, remarcó el Gobernador Núñez, las personas de la tercera edad podrán pasar jornadas agradables y efectuar diferentes actividades, en convivencia no sólo con otros individuos de su propia generación, sino también con jóvenes del programa Cambia Tu Tiempo, que se sumarán a las tareas de asistencia social.

Precisó que esta institución no nace bajo una noción de asilo; es un lugar para que los abuelos encuentren espacios de recreación en una etapa de la vida que es tan plena como cualquier otra, remarcó.

Inversión de 4.5 mdp

El coordinador general del DIF estatal, Gerardo Ignacio Olán Morales, refirió que la reapertura del Gerontológico, que implicó una inversión de 4.5 millones de pesos, es hoy una realidad y que este organismo es una combinación no sólo de instalaciones, sino de recursos humanos y personal especializado.

Aquí contamos con verdaderos profesionales en sus áreas, quienes brindan servicios de calidad y con calidez a fin de que los usuarios se sientan como en casa, convivan entre ellos y se diviertan, subrayó el funcionario, quien recalcó que en este inmueble ya dan atención a 70 personas, en horario de nueve de la mañana a cuatro de la tarde.