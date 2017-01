Atención a infantes migrantes

En su tradicional programa de radio, la titular del patronato, Martha Lilia López, refrendó su compromiso para garantizar la protección de los infantes en el territorio tabasqueño

Para brindar protección a niñas, niños y adolescentes extranjeros que transitan por Tabasco, sin el acompañamiento de sus padres o de familiares adultos, el pasado 28 de octubre el gobernador Arturo Núñez Jiménez, junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), inauguró el primer lugar para la protección de estas personas, recordó la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF, Martha Lilia López Aguilera.

En el programa Familia DIF, Nuestra Familia, señaló que el funcionamiento del primer albergue público del país para Niñas, Niños y Adolescentes no acompañados, Solicitantes de Asilo Humanitario, fue creado por una responsabilidad moral de la administración tabasqueña.

La invitada de López Aguilera en la emisión radiofónica de este martes, fue la doctora Elisa García López, titular del albergue de referencia, quien detalló que desde el año 2012 comentó a incrementarse el fenómeno migratorio de las personas menores de edad, quienes viajan rumbo a Estados Unidos y en su trayecto corren muchos peligros.

En su trayecto son detenidos en las estaciones migratorias y necesitan seguridad internacional, pues no reciben la protección de su país de origen; no se trata de perseguirlos sino de cuidarlos, ya que no pueden ser devueltos a su país de origen porque la mayoría provienen de Honduras, Guatemala y El Salvador, donde salieron porque su vida corría peligro, indicó.

Por eso el DIF Tabasco activó la búsqueda de soluciones, y junto con ACNUR los apoya integralmente y les da un lugar dónde vivir: este albergue que es el pionero en México y América Latina, pues es el primero que coordina un organismo público, mientras la gran mayoría pertenece a organizaciones no gubernamentales, apuntó.

Elisa García indicó que el organismo asistencial cuenta con un módulo de atención a migrantes no acompañados en Tenosique, donde su estancia es transitoria y en 90 por ciento de los casos son regresados a sus países; sin embargo, con este nuevo espacio se mejora la atención y si la niña, niño o adolescente cree que necesita asilo, con el Alto Comisionado y la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, se analiza el caso.

En este sentido, Martha Lilia López observó que la diferencia entre asilado y refugiado es que esta última condición se aplica a quienes salen de sus países por persecución, sea por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social y opiniones políticas, por lo que de volver estaría en riesgo su seguridad, libertad y vida. Por eso, atender a estos infantes es un acto de congruencia con el ideal de que la niñea es el valor más preciado de la familia y comunidad, agregó.

Apoyando a migrantes

García López y López de Núñez, comentaron los requisitos de nuestro país para que los migrantes alcancen esos estatus o apoyos, y en particular los factores para que niñas, niños y adolescentes salgan de su nación, como el acoso de pandillas y del narcotráfico, la violencia contra sus familias y violaciones sexuales.

Destacaron que la creación del refugio muestra la coherencia del gobierno estatal, su compromiso con la solidaridad y los derechos humanos, porque en lugar de evadir el problema, mirar a otro lado y decir tengo otros asuntos, se enfocó a atenderlo.

Señaló que reciben a niñas, niños y adolescentes que tengan autonomía, es decir sin discapacidades, que no sean drogadictos ni tengan problemas psiquiátricos graves, y que la capacidad que tienen es para 28 personas.