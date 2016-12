Ataca crisis a los famosos

Alejandra Ávalos, Alan Estrada, Mariana Ochoa, Claudia Cervantes y Arleth Terán comparten su experiencia

Ciudad de México

Notimex

El empleo en el medio artístico es tan efímero como en cualquier otra profesión, por ello es que los famosos buscan alternativas de subsistencia mientras concretan la firma de nuevos proyectos en la actuación o la música, o simplemente, como una manera de asegurar su patrimonio en el futuro.

“Cuando eres joven piensas que siempre vas a tener trabajo, que las ofertas te lloverán todos los días ya sea por tu talento, tu carisma o tu belleza. Pero no es así, tarde o temprano todo se acaba y tienes que buscar otras maneras de obtener ingresos”, comentó Alejandra Ávalos.

En su caso, la actriz y cantante lo previó hace 25 años cuando en su época de mayor gloria invirtió sus ahorros en la compra de un edificio ubicado en la colonia Roma de esta ciudad, en el que renta departamentos y oficinas.

“Como cantante, yo tenía un promedio de entre 20 y 25 fechas al mes. Presentaba un espectáculo de gala internacional en el que me cambiaba muchas veces de vestuario e interpretaba en varios idiomas. Gracias a la compra del edificio obtuve tranquilidad y al mismo tiempo, me di la oportunidad de elegir bien las ofertas laborales”, platicó a Notimex.

Indicó que a veces, ante la necesidad de trabajar para comer todos los días, el actor acepta dar vida a cualquier personaje, incluso hasta los de relleno con tal de obtener ingresos económicos aunque en lo profesional no signifique un reto.

Algo similar le sucedió a Alan Estrada, quien con el deseo de trabajar como actor aceptó papeles que no fueron de su total agrado, pero gracias a la creciente aceptación que ha logrado su video blog “Alan por el mundo” (www.alanxelmundo.com), hoy se da el lujo de rechazar opciones de trabajo en la televisión, el cine y el teatro.

“Llegué a hacer personajes de los cuales no me siento tan orgulloso, pero gracias a ‘Alan por el mundo’ reivindiqué el camino para llegar a la respuesta de qué quiero hacer como creador, pues aunque me lo paso viajando, estoy explotando mi lado creativo más que nunca y no me siento desconectado del medio artístico”.