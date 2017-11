Aspiro a ser candidato al gobierno de Tabasco, dice David Gustavo Rodríguez Rosario. No hay “elegido” del gobernador

Enfatizó el ex titular del SDET, su confianza en que el gobernador garantizará piso parejo en el proceso interno del partido

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Con un “por supuesto que la meta es ser candidato al gobierno de Tabasco por el Partido de la Revolución Democrática”, David Gustavo Rodríguez Rosario dejó en claro, que la altura democrática e intachable del mandatario estatal, Arturo Núñez Jiménez, no permitirá que no exista piso parejo dentro de este organismo, y agregó: “si alguien piensa que será el elegido del gobernador, sencillamente, está equivocado”.

En entrevista con Rumbo Nuevo en sus oficinas, el ex funcionario estatal estableció que no se equivocó en su salida de esta dependencia, ya que cada quien tiene su historia y la forma de trabajar, diciendo que se busca un Frente Amplio en donde se encuentre representados todas las fuerzas, la sociedad, pero, sobre todo, un proyecto que incluye a todos.

Y habló sobre el comportamiento que tiene el gobernador Arturo Núñez, “no tengo menor duda de que es imparcial, demócrata, con una hoja de servicio en favor de México, y no debe quedar la menor duda, habrá piso parejo para el PRD”.

¿Piensa que el Gobernador Arturo Núñez Jiménez dará piso parejo a quienes aspiren?

Totalmente sí. Y tengo mucha razón para ello. Soy un hombre estudioso de la política, ya que, como vocación desde hace muchos años, lo digo, porque he observado al actor político, y es un hombre que ha sido congruente toda su vida en su actuar político; hay que observar, que reflexionar para entender cómo es cada uno”.

“Por eso, los tabasqueños sabemos bien quién es el licenciado Arturo Núñez Jiménez, cómo ha sido como político, que es lo que le ha caracterizado, y es un demócrata probado, pero también porque he tenido el privilegio de la cercanía con él, y conozco, y no diría solamente que nos va a garantizar piso parejo, ya lo ha hecho: nadie hoy puede decir que el gobernador me ha impedido construir políticamente”.

“Es un hombre profesional, un hombre serio, es un garante pleno de lo que estamos viviendo hoy y del proceso que viene. En mi caso, tengo claro, que la construcción de mi posibilidad política de una candidatura depende de lo que haga yo, con un equipo en esfuerzo colectivo, y diría yo, más allá. Y el que esté pensando que el Gobernador le va a regalar la candidatura, está equivocado, está leyendo mal, ese no es Arturo Núñez Jiménez, es un hombre íntegro”.

Sobre el proyecto Delta

Dijo que “es que se pueda desde ahora organizarnos y solucionar lo que se pueda en este momento; una parte de organización con propósitos particulares, por un lado, si participar en los procesos electorales que el próximo año es competir y ganar, por eso Delta Tabasco tiene ya 17 comités, uno por municipio, y seguimos avanzando en la conformación de comités de centros integradores, secciones, es un ejército disciplinado que tiene identidad, que sabe lo que quiere, que sabe competir y que buscamos ganar”.

Además, elaborar propuestas que puedan ser propuestas de gobierno como parte de una agenda amplia; “se habla de una construcción de un frente ciudadano, ya se ha registrado como Frente Ciudadano por México en el ámbito nacional en este debate nacional para beneficio de Tabasco”.

¿No piensas que saliste tarde de la SDET?

No, hay distintas formas de caminar y cada quien llega su etapa con su biografía; hace 17 años participé en un esfuerzo nacional por crear y constituir un partido político nacional; fui dirigente en Tabasco de una agrupación política nacional que tuvo representación en 27 entidades federativas. Entonces, sí hablamos de política, David Gustavo Rodríguez Rosario puede contar la historia de la política estudiantil, es la historia mía y del pensador Séneca qué dice encontrarás viento favorable quién sabe para dónde va.

Entonces, tengo una vocación de muchos años, he caminado desde hace muchos años; en el año dos mil, participé con un grupo de jóvenes en la observación electoral aquí en Tabasco; participamos en el debate para anulación de la elección de gobernador, y he tenido participaciones”.

Hay gente que dice que David Gustavo Rodríguez empezó a recorrer ahora porque quiere ser gobernador, y hay que revisar la hemeroteca, ya que eso lo hice desde el primer día de gobierno, le llamé jornadas para la activación económica.

Fuimos a todos los municipios y así se estuvo trabajando durante cuatro años, 8 meses, 15 días que estuve al frente de esta dependencia”.

“Ahora, la verdad, es que a mí me gusta el método de tener objetivos claros, trabajar con un equipo que esté motivado, que tenga capacidad y en este tramo, tengo 43 días dentro de Delta Tabasco haciendo un trabajo muy intenso”.

“Y si me preguntas sí me alcanzas, sí; y alcanza no sólo para el proyecto de ser gobernador, por qué es un proyecto colectivo que alcanza para que otros que tengan aspiraciones en sus municipios, presidentes municipales, diputados locales, que compartan una forma de hacer política, logren su propósito”.

¿Por qué el PRD, cuando hay problemas?

“No habrá problema, Y no podría estar en un partido político donde no hay movimiento, y qué bueno, hay algo bueno, hay interés, discusiones; el PRD está viviendo este periodo tan intenso, porque se mira una posibilidad de ganar, porque se observa gente que tiene trayectoria.

Y estos días me reunido con quien ha lanzado la mano; me he reunido la última semana con cuatro, me faltan dos, pero con los seis que han alzado las manos de distinta manera. Por ejemplo, he platicado con Fernando Mayans; con el diputado Juan Manuel Fócil, también he conversado con Jaime Mier y Terán, con Oscar Cantón Zetina; he tenido una relación de diálogo y de construcción con el diputado José Antonio de la Vega; en otro momento, pero no recientemente, con Gerardo Gaudiano, que él no ha sido abierto sus aspiraciones, pero se asoma, es un activo importante.

¿Te ayuda tu apellido?

Por supuesto que no. Ahí está la evidencia, cada uno en su forma, en su tiempo, en su cancha; ha construido una biografía y particularmente, una historia política.

Desde luego que le conozco bien su trayectoria, y así puedo dar cuenta de mi trayectoria profesional; y en lo político, cuando hablo de que he tenido la oportunidad, por ejemplo, de trabajar aquí en México y en otros lados fuera del país, lo que dicho tenido la oportunidad de trabajar para más de 30 países, he tenido la oportunidad de tratar a presidentes, mucha gente ni sabe dónde está Tabasco, y allá la palanca no vale. Lo que vale es lo que uno se gana con el esfuerzo y capacidad.

Reconozco a él en lo político, como un político muy talentoso; le reconozco como un actor muy importante; desde luego, en esa lógica me interesa mucho construir.

¿Y sí te ofrece algo en otro partido?

Vuelvo al tema de la biografía, encontrar un proyecto especulativo en política se dice mucho, Yo no le tira arriba para ver qué me cae. No estoy buscando trabajo, no es esa mi lógica ni lógica de Delta Tabasco.

Y sí aspiro a ser gobernador; lo hago en plena conciencia, primero reflexión propia de que tengo lo que se requiere para gobernar bien este estado; tengo la experiencia, tengo la formación profesional, tengo una propuesta de desarrollo para Tabasco muy importante, y tengo también la voluntad de construir ampliamente y la alianza que se requiere.

No sólo para ganar sino para gobernar bien. Por eso aspiro a ser gobernador, y aspirar otra cosa significaría tener un argumento para eso.

Yo no veo que mi participación desde otro cargo de elección popular, y le pueda dar a Tabasco lo mismo. En todo caso, yo diría si por circunstancias o por la dinámica partidista, la razón que sea, no logró mi propósito, podré seguir sirviendo a Tabasco desde otra trinchera. No necesariamente un cargo elección popular, será como lo hecho antes de ser secretario.

Y eso sí que lo pongo como una aspiración irrenunciable, a lo que yo no renuncio es a seguir aportando lo que pueda dar a mi estado, desde donde puede ser una trinchera de otro tipo fuera del cargo de elección.

Y sobre irse con otro partido, dijo que no, no está en mi mente. Lo mío está en construir, me gusta el término de Frente Amplio, que además hay que reconocer que así es cómo está la sociedad, tiene un repudio generalizado hacia la política, y hacerlo con partidos políticos, hay ciudadanos que, si tienen identidad partidista, pero venga los otros partidos como oposición, no es negociable.

Estoy buscando perredistas, claro que sí, pero también estoy buscando a ciudadanos de otros partidos políticos, estoy buscando ciudadanos apartidistas de Tabasco, estoy construyendo una candidatura por el PRD, sí, pero no nada más por el PRD, es mi intención, es que ese sea un primer paso y de ahí construir hacia los ciudadanos.

¿Y si no es el candidato, se sumaría a los otros?

Por supuesto que sí, no soy yo, me sumo al proyecto que mejor represente los intereses de los tabasqueños, que tenga la mejor propuesta de desarrollo, que le traiga el mayor bienestar a Tabasco.

Voy a ir a construir partido, voy a ser activo, a convocar a otros y lo que no nos guste del partido, ver la manera de mejorarlo, y en ellos están desde luego la construcción de la mejor propuesta, y esta propuesta que traigan mayor bienestar a Tabasco, que sea ganador. Entonces, sí claro que me sumo a la mejor propuesta, seguro de que va a ser la del PRD como parte de un Frente Amplio.