Aspiraciones no violentan ley: Guillermo Torres

Deja en claro el dirigente del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) en el estado, diputado Guillermo Torres que “al hacer públicas las aspiraciones de querer un cargo de elección popular, no significa que viole la ley o que utilice su puesto en la administración para mal usar los recursos; estamos en otros tiempos y la sociedad requiere conocer a quienes aspiran”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En este sentido, el también coordinador de la bancada del PMC en el Congreso estatal, dejo en claro que “las aseveraciones del titular de la Sedafop Pedro Jiménez León de que si aspira a ser candidato de las izquierdas para el gobierno de Tabasco para el 2018, no violenta la ley; no hay que confundir, pues es evidente que de querer a estar en campaña, es mucha la diferencia”.

Por lo cual, destacó que “Pedro Jiménez León no viola la ley por expresar que aspira a la candidatura al gobierno en el 2018; en su momento dejará el cargo en la Sedafop”, señaló Guillermo Torres.

Luego que el coordinador del PRI en el Congreso local, Manuel Andrade, pidiera que por ética renunciaran los funcionarios que están en campaña rumbo a la elección del próximo gobernador de 2018, el líder estatal de Movimiento Ciudadano indicó que no se deben malinterpretar las acciones de Jiménez León al frente de la Sedafop por el simple hecho de tener una aspiración.

“Como militante de Movimiento Ciudadano te puedo decir que él, Pedro Jiménez no está violando ninguna ley, él hasta donde tengo entendido hace reuniones fuera de los horarios de trabajo y los fines de semana que ha hecho algunas reuniones”.

Sin embargo, “también escuché que ha hecho el comentario que va a renunciar en su momento”, expresó.

En ese sentido, Torres López consideró una petición de doble moral por parte del legislador Andrade Díaz, cuando funcionarios federales del PRI andan en plena campaña para la presidencia de la República en el 2018.