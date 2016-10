Aspiraciones con apego a la ley

El funcionario destacó que nadie está exento de expresar sus aspiraciones, pero siempre acatando la normatividad

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Para el coordinador de Asuntos Jurídicos del Gobierno de Tabasco, Juan José Peralta López las declaraciones de varios servidores públicos de que aspiran a diversos cargos de elección popular “no violentan la ley, son legítimas”, pero les advirtió que “no cometan anomalías, porque pueden pagar las consecuencias en el futuro inmediato”.

En entrevista con los medios, el funcionario estatal remarcó claramente que en los ordenamientos legales, no existen preceptos para impedir que alguno de los servidores públicos señalen sus aspiraciones, pero es evidente que deben sujetarse a las normales de ley y electorales vigentes.

“Por supuesto que son legítimas las aspiraciones políticas de los funcionarios del gabinete, sin embargo, quienes no respeten la ley sufrirán las consecuencias”, sentenció Peralta Fócil, ello ante las críticas que se han vertido sobre esta posibilidad de estos servidores públicos.

El funcionario estatal llamó a los que se han destapado a no usar los tiempos oficiales ni hacer uso de los recursos públicos, ya que estarán siendo observados por los posibles adversarios electorales, señaló.

“Con los nuevos tiempos democráticos, las legítimas situaciones en las que las tengan no pueden ser restringidas obviamente en el marco jurídico, es de un piso parejo a todos, pero aquel que tiene una encomienda pública no podrá usar los tiempos oficiales ni de los recursos públicos para poder hacer promoción de ningún tipo”.

Por ello, estableció que “si alguien llegase a excederse en esas dos limitantes fundamentales queda la legislación electoral de Tabasco, pues obviamente va a estar siendo observado por posibles adversarios electorales y por la sociedad tabasqueña, también de tal manera que eso ya depende de cada quien tendrá que respetar la ley pues hay consecuencia jurídica a quien no la respeta”, opinó.

Al ser cuestionado sobre sus aspiraciones políticas, el funcionario indicó que se encuentra trabajando por el momento en las cuestiones legales.

“Yo estoy trabajando ahorita en las cuestiones legales ya lo platicamos más adelante”, puntualizó.