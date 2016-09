Garantizados recursos para el nuevo Pino Suárez, afirma Gerardo Gaudiano

El presidente municipal, Gerardo Gaudiano Rovirosa, informó que los 300 millones de pesos que costará la construcción del nuevo mercado Pino Suárez están garantizados, al depositar la Federación los 150 millones que les correspondían y contar el gobierno del estado con una cantidad similar disponible para los trabajos.

Eduardo Salinas

Rumbo Nuevo

Gaudiano afirmó que ha hablado con muchos ciudadanos de Centro que le hacen ver que la capital del estado merece un mercado a la altura de los mejores del país, por lo que reiteró su compromiso de no dejar perder los 300 millones de pesos en inversión en el nuevo centro de abastos.

“El mercado Pino Suárez es una obra digna, es una obra importante, no voy a dejar perder 300 millones de pesos, ya lo quisiera cualquier alcalde del país tener una obra de este tamaño y de esta envergadura”, manifestó.

Al término de una reunión con empresarios, en la que expresó que el municipio busca todos los recursos posibles para mejorar la vida de los habitantes de Centro, el edil dijo a los periodistas que con todo gusto podría interceder para que el Cabildo garantice por escrito los derechos de los locatarios y reiteró que “vamos a tener las reuniones que sean necesarias para que los locatarios estén convencidos que el mercado representa un paso a la modernidad en Centro, en el municipio y en Villahermosa”.

Abundó que los 300 millones de pesos que se invierten el Pino Suárez “es lo que nosotros ejercemos por ingresos propios, que es alrededor de 350 millones de pesos lo que gastamos en el año, la inversión del nuevo mercado es de alrededor de 300 millones de pesos, ya quisiera cualquier estado o municipio ejercer esa cantidad en un solo tema, como es el Pino Suárez, es un presupuesto superior a lo que tiene al año Nacajuca, lo que tienen muchos otros municipios del estado”.

A pregunta de los periodistas, el edil no descartó que haya quienes estén tratando de politizar la discusión en torno al nuevo “Pino Suárez”, pero dijo que eso no frenará la nueva obra.