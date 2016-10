Asegura secretario de Finanzas, Amet Ramos, no regresará el impuesto vehicular

Deja en claro el titular de la secretaria de Planeación y Finanzas, Amet Ramos Troconis que “no existe la menor intención de la administración del gobernador Arturo Núñez que en el paquete de gastos y egresos para el 2016 se proponga nuevos impuestos ni revivirlos”, dijo que “en son de broma, vamos a solicitar al Congreso crear un impuesto para los mentirosos y que son muchos”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En breve entrevista al acudir al informe del IAP, el funcionario estatal mencionó que “no exista nada de eso; por supuesto que la crisis es severo y más con lo que se vaticina con el recorte del presupuesto federal, en donde se está dando la lucha para evitar mayores daños, pero definitivamente no se sangrará la economía de los tabasqueños.

Por ello, el secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado Amet Ramos Troconis, señaló que el año próximo no habrá aumento de impuestos para los tabasqueños, y que por el contrario, el gobierno adoptará medidas de mayor austeridad.

“Nosotros no vamos a sangrar en absoluto al pueblo de Tabasco. Totalmente descartado ningún otro impuesto, eso debe quedar bien en claro”.

Y sobre las declaraciones del ex gobernador Manuel Andrade que aseguró si habrá nuevos impuestos, el funcionario estatal remarcó y dejo en claro que es en broma “A lo mejor, y lo digo en broma, cuando mucho le pediríamos al Congreso que autorice un impuesto para cobrarle a los mentirosos”, dijo el secretario.

Por ello, Amet Ramos Troconis estableció claramente que “no existe ni en planeación ni en diálogo; este gobierno ha trabajado con amplía austeridad y esa es la política que vamos a seguir caminando, nunca afectar los bolsillos de los tabasqueños”.

Y reitero que se “está haciendo una lucha ante el Congreso para que este recorte, no afecta en demasía a las finanzas estatales”.