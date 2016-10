Asaltan a Kim Kardashian

Fue asaltada a punta de pistola en su residencia en París por un grupo de cinco hombres que le robó joyas por un valor estimado en once millones de dólares

París, Francia

Notimex

La estrella de la televisión estadunidense Kim Kardashian fue asaltada a punta de pistola en su residencia en París por un grupo de cinco hombres que le robó joyas por un valor estimado en once millones de dólares, reportaron medios locales.

Los hechos ocurrieron a las dos y media de la madrugada locales, 0:30 GMT, cuando un grupo de cinco hombres disfrazados de policías entraron en su residencia del selecto y céntrico octavo distrito de París armados y enmascarados.

Según la televisora de noticias privada francesa “Itele”, los asaltantes se habrían llevado joyas de la estrella de los reality shows estadunidenses por un valor estimado de diez millones de euros, 11.23 millones de dólares.

La fuente precisó que “la estrella no resultó herida”, pero se encuentra impactada por el asalto que ocurrió en un inmueble parisino y no en un hotel como al principio se reportó.

La actriz, que está “chocada” pero “físicamente indemne”, fue mantenida vigilada y amenazada “a punta de pistola” durante el asalto. Algunos medios reportan que fue atada y encerrada en el baño.

La Brigada de represión de la delincuencia (BRB por sus siglas en francés) se hizo cargo del caso de acuerdo a la televisora francesa que mostró imágenes de los agentes en la entrada del palacete de la estrella.

Kardashian se encontraba en París desde hace días acompañada de su madre y de dos hermanas para asistir a la semana de la moda de la capital francesa.

Su marido, el rapero Kanye West, canceló un concierto que ofrecía en Nueva York, Estados Unidos, al conocer la noticia que está dando la vuelta al mundo, precisaron las fuentes.

Alcaldesa de París condena asalto

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, “condenó” hoy “la agresión” que sufrió Kim Kardashian en un palacete parisino la pasada madrugada, en la que un grupo de cinco hombres enmascarados le robaron joyas valoradas en al menos diez millones de dólares.

En un comunicado, la presidenta municipal de la capital francesa envió además todo su apoyo a la mujer del célebre rapero Kanye West, luego del robo, ocurrido la pasada madrugada en torno a las 02:30 horas locales (00:30 GMT), y en el que fue amenazada a punta de pistola.