Arturo Núñez tiene Varios “gallos”

Para que lo sucedan, tendrá que ser el que mejor se posicione, tendrá que ser el mejor para ganar el voto mayoritario de los tabasqueños. El dedazo ya no funciona, ni en el PRI que fue donde se inventó. Es legítimo que los aspirantes digan yo quiero ser gobernador de Tabasco, yo quiero ser senador de la República, yo quiero ser diputado federal, lo que tienen que cuidar es no violentar los tiempos legales electorales.

ANJ: gobernar a contracorriente

Las adversidades no han dejado gobernar en paz a Arturo Núñez Jiménez.

El suyo ha sido, desde el primer día, un gobierno que ha tenido que remar a contracorriente, que ha debido sortear situaciones adversas heredadas y librar obstáculos que le han surgido en el camino, casi para impedirle cumplir con sus propósitos y entregar buenas cuentas a sus gobernados.

En una entrevista exclusiva con Rumbo Nuevo, El Diario de la Vida Tabasqueña, Arturo Núñez, gobernador, accede a hablar sobre cómo ha afrontado el desastre financiero y administrativo en que recibió su gobierno en 2013, qué ha hecho para revertir el grave deterioro en la infraestructura de salud, educación, de servicios y comunicaciones que provocaban irritación en los tabasqueños.

Aborda además como, aun cuando estas crisis no se habían superado, le cae encima la debacle de los precios del petróleo, que canceló inversiones, disparó el desempleo y agravó la inseguridad pública.

¿Superó Tabasco las adversidades en cuatro años del régimen nuñista? ¿Tiene viabilidad el estado cuando todavía no logra superar su dependencia de los recursos económicos que genera la actividad petrolera? ¿Cuál es la nueva ruta?

El mandatario estatal hace el diagnóstico y adelanta, en víspera de su IV Informe, cuáles son los resultados de su gestión al frente del gobierno de Tabasco.

En la extensa conversación también aflora Arturo Núñez, el político, a dos años de la terminación de su mandato.

Sin evadir preguntas, responde abiertamente a una pregunta que se hacen todos los interesados en política: ¿Influirá el gobernador en la designación del candidato de su partido a sucederlo? ¿Tiene ‘gallo’ Núñez para el 2018?

¿Qué futuro vislumbra para las izquierdas en Tabasco, específicamente para el PRD tras el desprendimiento de la facción que se convirtió en el partido Morena? ¿Hay posibilidades que un ‘independiente’ irrumpa en el escenario electoral tabasqueño del 2018?

Detuvimos un deterioro mayor en medio de tantas crisis: Núñez

Fernando Hernández Gómez y Jorge Núñez Martín

Rumbo Nuevo

A cuatro años de recibir el gobierno estatal con un conjunto de crisis en todos los órdenes, “el saldo neto de estas situaciones es que detuvimos un deterioro mayor para Tabasco”, impulsamos programas sociales con los que redujimos tres por ciento la pobreza extrema, y avanzamos en la diversificación de una estructura económica golpeada por la crisis petrolera, afirma Arturo Núñez Jiménez en la víspera de su IV Informe de labores.

En una extensa conversación con Rumbo Nuevo, El Diario de la Vida Tabasqueña, en la Quinta Grijalva, Núñez Jiménez hace un balance de las condiciones en que recibió el gobierno hace casi cuatro años y de las medidas que aplicó para amortiguar los efectos de dichas crisis y darle un cauce de certidumbre a la entidad.

“Hemos sido muy disciplinados en el manejo presupuestal y financiero”, asevera el primer gobernador emanado de un partido de izquierda, y sostiene que hacia el cierre de su administración mantendrá su determinación de no acrecentar el endeudamiento del estado, aunque ello implique “costos de popularidad”.

Hoy día –dice–, la pluralidad se expresa más ampliamente y no ha sido ápice para que el estado se desarrolle, ni haya parálisis ni del Ejecutivo ni en el Legislativo, ni en las relaciones entre ambos poderes, ni con el Judicial. “Hemos cambiado las relaciones políticas”, remarca.

En obra pública, “más que obra nueva, le estamos dando mantenimiento, conservación a toda la infraestructura que es parte del patrimonio colectivo de los tabasqueños en todos los ámbitos: carreteras, de salud, educativas, deportivas, cultural, hidráulica y de servicios públicos en general”, precisa.

Aunque admite que pese a la alta prioridad que su gobierno le ha dado, por la gravedad de la situación, todavía hay “altibajos” en la lucha contra el delito y la inseguridad pública, el titular del Ejecutivo estatal asegura que “vamos a sentar las bases de muchas cosas que había que haber hecho hace muchos años, porque la crisis económica de Tabasco, si le ponemos frontera en el tiempo, data ya de los años noventa del siglo pasado; tiene ya 25 años”.

En la entrevista habla de proyectos de gran visión como la cuarta Zona Económica Especial y un distrito de riego de más de 250 mil hectáreas –en los que se trabaja junto al gobierno de Campeche–, y apunta que “van tomando forma” otros proyectos como el nuevo mercado ‘José María Pino Suárez’ y el Centro de Convenciones, en Villahermosa, y se buscan ‘amarrar’ recursos para un Centro Administrativo y Hospital General en el municipio de Centro.

Conjunción de crisis

Lo que yo me encuentro es la conjunción de varias crisis en el acontecer tabasqueño, y en los años subsecuentes al 2013, que fue donde inició mi gestión gubernamental, se han amortiguado algunos de los efectos de esas crisis, pero han surgido crisis supervinientes, expresa Núñez.

De entrada –puntualiza–, yo mencionaría que hay un conjunto de crisis que tienen que ver con el mundo, son ‘crisis civilizatorias’, no son privativas de Tabasco, incluso no lo son del país; son del mundo entero, y tienen que ver con el avance tecnológico, con lo que podría resumir en una expresión de un libro reciente publicado en España: ‘La política en tiempos de indignación’.

El ambiente, la cultura, las actitudes, los comportamientos, las tecnologías, el modo de vida y el modo de trabajar han cambiado; “han cambiado muchísimas cosas, y Tabasco está formando parte de esas crisis como todo el mundo”, indica.

Pegan por todos lados

Hay crisis específicas de México, que al estado le han tocado de manera más incisiva, menciona el mandatario. Y expone:

“La crisis de los precios del petróleo le pega a toda las entidades federativas porque al bajar el ingreso petrolero baja la recaudación federal y al bajar la recaudación federal bajan las participaciones fiscales de todos los estados, pero en el caso de entidades petroleras como Tabasco, adicionalmente a ese deterioro se agrega el que significa la retracción en términos de inversión y de ocupación, de la empresa productiva del Estado: Pemex, y de las empresas que trabajan para Pemex”.

Entonces –añade–, nos pega de dos modos: por la vía de las finanzas y por la vía de la economía.

Ésa –prosigue– es una crisis de coyuntura, pero tendríamos crisis estructurales, que ya traíamos, de las que yo era muy consiente, tenía claro el diagnóstico. Hice planteamientos en torno de ellas en campaña, que tendrían que ver con la crisis vinculada al deterioro de la economía no petrolera: la agroindustria –cita las quiebras de Oleaginosas del Sureste, Ultralácteos, Frigorífico y Empacadora, los ingenios Nueva Zelanda y Dos Patrias– y el turismo.

Lenta recuperación

“Esta era la crisis de la economía no petrolera, de orden estructural. Sobre esa se monta una crisis coyuntural petrolera. Entonces, la economía petrolera y la economía no petrolera están en crisis y estamos haciendo esfuerzos para recuperar y diversificar la estructura productiva. El avance es lento”, reconoce.

Agrega: “Además, sufrimos una crisis de orden de las finanzas públicas porque nos cambiaron las reglas de distribución de participaciones, lo cual nos cambió el lugar que ocupábamos en la distribución de participaciones fiscales por habitante; éramos el número uno, ahora estamos muy lejos de eso. Llegamos a tener en el mejor momento en tiempos del gobierno del ingeniero Leandro Rovirosa Wade, casi el 7.5 por ciento de las participaciones fiscales y hoy andamos abajo del tres por ciento”.

Aclara que si continuaran aquellas reglas y sobreviene después la crisis petrolera, “también nos hubiera pegado porque nuestra condición de primer lugar per cápita era en función de la aportación petrolera; es decir, no nos hubiéramos escapado de estar en crisis, aun cuando la regla no hubiera cambiado”.

Y cierra el tema, apuntando que “a eso se une también, como parte de la crisis civilizatoria, la crisis de valores que se vive, la incidencia delictiva que es una forma de expresión de las tensiones sociales y de salida a lo que está pasando con todas estas crisis”.

¿Mejor o peor?

“Yo te diría que no es una respuesta única decir que estas ‘mejor’ o ‘peor’ que hace cuatro años. Yo creo que es una respuesta que implica un claroscuro”, responde a la pregunta sobre el balance de su gestión.

Explica: hay cosas en las que estamos mejor, hay cosas en las que nos estacionamos y hay cosas en las que estamos en dificultades mayores, sin lugar a dudas por la propia evolución de las circunstancias en que se desenvuelve la entidad, pero lo que te puedo decir es que el saldo neto de estas situaciones, es que detuvimos un deterioro mayor para Tabasco.

Abunda: “Quizá no lo tendríamos que frasear en términos de logros sino de impedimentos. El deterioro hubiera sido mucho peor, si no entramos a actuar con el sentido de racionalidad con que lo hemos hecho estos años”.

Cambiamos la política

El gobernador no quiere ‘quemar’ datos del informe que dará el domingo 13, aunque no se resiste a resaltar que “hemos replanteado las relaciones políticas en el estado: de un estado polarizado en dos posiciones que coexistían en lo más elemental pero que estaban enfrentadas, a un estado donde hay una pluralidad que se expresa más ampliamente y que no ha sido ápice para que el estado se desarrolle y no haya parálisis”.

Subraya: “Hemos cambiado las relaciones políticas”. Y refiere: Antes un gobernador de Tabasco no podía ir a un municipio gobernado por un presidente municipal de otro partido en compañía de él.

Ahora –agrega– yo viajo por los 17 municipios del estado y no obstante que hay alcaldes de cinco expresiones partidarias, estamos trabajando coordinados y de la mano, y la mayor parte de los acuerdos en el Congreso, salen a veces por unanimidad, por mayoría muy abrumadora; de tal manera que el cambio en las relaciones políticas creo que es un producto de la alternancia, un producto del gobierno dividido. No hay mayoría en el Congreso de un solo partido, y desde ese punto de vista, ha habido cambios.

Se ataca la pobreza

Aporta otro dato de su Informe: Hemos hecho un esfuerzo para reducir las condiciones de marginación y de pobreza. Un indicador hecho por el INEGI y Coneval dado a conocer el año pasado hablaba que redujimos tres por ciento la pobreza extrema, y para aminorarla impulsamos programas sociales emblemáticos, como: ‘Corazón Amigo’, ‘Casa Amiga’, ‘Cambia tu Tiempo’, ‘Edifica’ y brindamos apoyo a comunidades indígenas.

Pondera el esfuerzo de su gobierno para rescatar y rehabilitar la infraestructura que es parte del patrimonio colectivo de los tabasqueños, y a la que se dejó de dar mantenimiento porque no resultaba ‘rentable’ política o electoralmente, y con el paso del tiempo, por el uso y el exceso de agua y sol se deterioró, “y hemos avanzado en corregirla, de manera destacada la educativa, donde vamos a entregar muy buenas cifras cuando concluya mi gobierno en número de escuelas dignificadas”.

Además, hemos logrado mantener y acrecentar la cobertura educativa; estamos en general en todos los niveles educativos por encima del promedio nacional, resalta.

Empero, admite que el aspecto cualitativo sigue siendo un reto, porque “somos de los últimos lugares”, y por eso Tabasco se sumó a la reforma educativa del Presidente Enrique Peña Nieto, porque siendo de los estados más rezagados en calidad, tenemos que hacer un esfuerzo mayor para ponernos al día en la preparación de las nuevas generaciones.

Seguridad, alta prioridad

Arturo Núñez no evade temas, aunque los indicadores no favorezcan a su gobierno. Puntualiza que pese a la alta prioridad que le ha dado, por la gravedad de la situación, “tenemos altibajos en la lucha contra el delito, en la inseguridad pública”.

Logramos detener a bandas muy nutridas de delincuentes y someterlos al debido proceso, pero en contrapartida –expone– “hay momentos en que arrecia la incidencia delictiva y arrecian los secuestros y los robos de vehículos, casas-habitaciones, establecimientos comerciales y cuentahabientes”.

Define que el reto implica redoblar y actualizar las estrategias conforme a la geografía del delito, a su modalidad, al tipo de delito y al tipo de delincuente.

Hay que tomar en cuenta –acota– que todo esto ocurre en paralelo a un cambio trascendental que ha habido en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que de por sí representa un desafío enorme a todos los participantes respecto de comportamientos, actitudes y conductas tradicionalmente arraigadas.

En general, el Nuevo Sistema será mejor para México, pero en la etapa transicional que vivimos y cuando todavía no se desarraigan prácticas del pasado, nos significa retos importantes a considerar, indica.

Pemex, en tranquilidad

Apunta que se han replanteado las relaciones con Pemex, que en otras épocas representaban motivo de conflictos sociales.

Después de lo que pasó con el pozo Terra 123, hemos tenido tranquilidad en la relación de Pemex con las comunidades, “y conste que Pemex está en una etapa de retracción debido a la gravedad de la caída de la cantidad de petróleo producida, de los precios del petróleo en los mercados internacionales y de la nueva competencia económica que le significan las inversiones privadas que están en cartera, en proyecto”, manifiesta.

Menciona que la crisis de Pemex ha significado, entre otros aspectos, el deterioro de la situación económica de muchas familias, generando una migración de escuelas privadas a públicas –porque muchos padres no pueden pagar las colegiaturas de sus hijos ahora– y a la saturación de las instalaciones hospitalarias, y en nuestro caso, tienen un impacto regional más porque cada vez viene más gente de Chiapas, Campeche y Veracruz.

Consideró, a propósito de la paraestatal, que hay grandes posibilidades de inversiones en el corto plazo, aquí en Tabasco, con los llamados pozos y campos ‘maduros’, donde Pemex ya no averiguará si hay petróleo; ahí está confirmado que hay, pues existen estudios que indican que esos yacimientos están al 70 por ciento de su capacidad.

“Boom” petrolero y deuda

Definió el tema financiero como fundamental, y recordó que después que Tabasco fue durante 28 años (de 1980 a 1998) la entidad con participaciones fiscales per cápita por habitante más alta de la República, durante muchos sexenios no necesitó endeudarse.

Al concluir el gobierno de Manuel Andrade, éste entrega al de Andrés Granier un adeudo de entre 350 a 400 millones de pesos. El ‘salto’ se da –asienta– en el gobierno anterior, cuando la deuda llegó a siete mil 500 millones.

En el contexto nacional –dice– es una deuda baja, pero para la historia de Tabasco era un salto de 400 millones a siete mil 500 millones; era bárbaro. “Esto apuntaba a un crecimiento desordenado de las finanzas y a una crisis terrible”.

Destacó que en lo que va de su gobierno ha logrado reducir parte de esa deuda bancaria recibida y, también, la deuda llamada ‘contingente’ o ‘flotante’, que tiene que ver con proveedores, contratistas y prestadores de servicios a los que se les adeudaba de diversas maneras.

“Y fue una deuda que no se me notificó en la entrega-recepción, de la que no se me dejó previsión presupuestal para pagarla, y lamentablemente hemos traído a muchos micros y medianos y algunos grandes empresarios dando vueltas en espera de que les podamos pagar”, expone.

Este año presupuestamos 500 millones de pesos para cubrir parte de esa deuda y ya casi se ejercieron completamente. “Todavía debemos, pero cuando inicié el gobierno, esa deuda andaba en dos mil 400 millones de pesos, además de la bancaria de siete mil 500 millones de pesos”, señala.

Además, se pagaron algunas retenciones que no se habían cubierto: del impuesto sobre la renta, del ISSTE y hasta de pensiones alimentarias que se le retenían al trabajador, “y no se le pagaba a su familia… hasta ese extremo se llegó con el desorden financiero”, rememora.

No habrá más deuda

Por cuanto a los adeudos con la Tesorería de la Federación, comenta que ahí no había margen de maniobra; “se los cobra a lo chino”, porque antes de darnos las participaciones nos descontaba lo que no le había pagado el gobierno anterior.

Los endeudamientos, indica, redujeron participaciones fiscales. Comparado con el grueso de las entidades federativas, estamos en una situación extraordinaria.

“Traemos –explica– comprometidos por garantía de adeudos, del orden de 22, 23, 24 pesos de cada 100. Hay entidades federativas que tienen comprometido 100 de 100, y algunas más de 100. No pretendería yo que el estado estuviera en una situación extrema así de endeudamiento, pero en mi gobierno sólo se ha contratado un empréstito de 450 millones de pesos, que se hizo a través de una licitación pública de una oferta invertida”.

Este empréstito lo ganó Banamex y es el único que hemos hecho para el Nuevo Sistema de Justicia Penal convenido con la Federación, añade.

Mejor posición financiera

Resalta que Tabasco, hoy tiene una situación de calidad crediticia reconocida por calificadoras internacionales, que es buena y mantiene una perspectiva estable.

Esto fue posible, dice, porque hicimos el esfuerzo de sanear el sistema de pensiones, que preocupaba mucho a las calificadoras y era el mayor riesgo del estado; ahora se está mejorando y esto, en conjunto, mejora la posición financiera de Tabasco.

Sin embargo, ello tiene un ‘costo’ –admite– porque “se han dejado de atender algunas demandas de la sociedad tabasqueña con la amplitud con que lo quisiéramos hacer, pero no tenemos ningún caso, tampoco, digamos, de gente que se nos haya muerto de hambre por no darles apoyo. No, no es el caso”.

Apunta que la decisión tomada por él de no acrecentar el endeudamiento del estado, tiene ‘costos de popularidad’ y ‘costos políticos’, y refiere que algunos colegas que han finalizado su gestión en gobiernos estatales recientemente, han endeudado las finanzas. Y exclama: “Qué fácil: financiaron su popularidad, y que el que venga atrás que arrié”.

Disciplina, ante todo

“En eso –remarca Núñez– hemos cumplido el planteamiento inicial cuando dividí mi gobierno en tres bienios: el primero de enfrentamiento de la crisis financiera; el segundo de consolidación, y el tercero en crecimiento. Claro, no se puede cumplir puntualmente porque las demás variables se han movido en el tiempo y nos vino la crisis superviniente de los precios del petróleo, pero nosotros hemos sido muy disciplinados en el manejo presupuestal y financiero”.

Ahora –prosigue– existe un marco regulatorio de disciplina financiera, que impide que se cometan muchos de los excesos del pasado. “La nueva normatividad –cita– impide que un gobierno contrate empréstitos los seis últimos meses de una gestión gubernamental como ocurrió en diciembre del 2012: el Congreso del Estado le estaba aprobando al gobernador Granier unos empréstitos por cuatro mil y pico de millones de pesos”.

Y asevera: “Me propongo mantener la disciplina financiera, y en la medida que funcione el nuevo esquema de pensiones que establecimos con la reforma a la Ley del ISSET, también disminuiremos el monto del subsidio que el Gobierno del Estado le entregue al ISSET para el pago de las pensiones, iremos descomprimiendo las finanzas públicas y utilizaremos esos recursos para atender otras demandas prioritarias de la sociedad tabasqueña”.

Avanza diversificación

Arturo Núñez considera que uno de los logros de su gobierno ha sido ir avanzando en la diversificación de la estructura económica, que es la gran conclusión de esta etapa de crisis petrolera que estamos viviendo.

Rememora que en el siglo pasado se vivió una crisis de mono-producción basada en el plátano, o la crisis ganadera de los años treinta. A partir de entonces aprendimos que no podíamos depender de un solo producto, y empezamos a diversificar la estructura productiva y avanzamos, pero “la mala memoria” y el peso inercial que una industria como la petrolera tiene en el mapa económico, hizo que volviéramos a la mono-dependencia, en este caso, a la petro-dependencia.

“Pasamos de la dependencia del ‘oro verde’, plátano, a la dependencia del ‘oro negro’, el petróleo, y otra vez nos tropezamos con la misma piedra, dependimos de un solo producto y en el momento que ese producto tiene problemas de precio se viene abajo toda la economía”.

Buenas noticias del campo

Hoy –prosigue– estamos regresando a la economía no petrolera; hay en principio, buenas noticias en relación con el desarrollo de plantaciones forestales comerciales. Cuando llego al gobierno, existían 37 mil hectáreas forestales, que se sembraron en el gobierno del licenciado Manuel Gurría Ordóñez allá en Balancán y ha habido sostenimiento del esfuerzo de los empresarios y el apoyo de los gobiernos.

Ahora, andamos en 50 mil hectáreas, y se dio un paso muy importante con el valor agregado de la empresa ‘Proteak’ que (en Huimanguillo) produce tablones de mediana densidad y es la primera agroindustria de la madera que se establece en el sur-sureste con inversión de 200 millones de dólares.

En segundo lugar está la expansión del cultivo de la palma de aceite, que llevó a que la planta extractora de Jalapa aumentara su capacidad, la duplicara porque cada vez hay más producción que procesar, y está por terminarse una segunda extractora de aceite en Emiliano Zapata y hay previstas dos más, una en Huimanguillo y otra en Tenosique.

Añade que un grupo de empresarios han expresado interés de establecer una planta refinadora de aceite en la entidad, porque la única que existe en todo el sur-sureste está cerca de Coatzacoalcos y Minatitlán, “y aquí tendríamos una refinadora”.

Luego detalla: estamos avanzando con los plataneros que han diversificado su mercado de exportación y cantidad de producto; se retomó el cacao, enfrentando con éxito la monialisis, y con la denominación de origen del ‘Cacao Grijalva’ se expandieron las posibilidades de inversión.

De manera colateral, como beneficio no como daño, estamos en vías del salvamento de los problemas financieros de la Unión Ganadera Regional, con el Centro de Convenciones, al aportar como capital de una asociación pública-privada, los terrenos para las instalaciones respectivas.

Casos de éxito

“Estamos avanzando en la diversificación de la estructura productiva del estado. No podemos ‘poner todos los huevos en un solo canasto’. Nunca lo debimos haber hecho, nunca lo debemos volver a hacer, por muy importante que sea”, recalca el mandatario.

Refiere emocionado que hay ejemplos en casos de éxito, de gente que estaba dedicada a ser contratista de Pemex toda su vida y en el momento en que se cierran los contratos en la paraestatal, deciden invertir en granjas hidropónicas de pepino europeo para exportación a Estados Unidos y Canadá, y “están por enviar el próximo diciembre la primera cosecha que ya está comprometida”.

Comenzar a sembrar

Habla de dos proyectos de gran visión, cuyos resultados se verán a mediano y largo plazos: la Zona Económica Especial y un distrito de riego en el Bajo Usumacinta. Antes, hace una acotación: no por no ser a corto plazo quiere decir que difiramos empezar a hacer cosas, porque “entre más nos tardemos en empezar, pues más nos tardaremos en ver resultados para los tabasqueños”.

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) originales –precisa– eran las tres del Pacífico, que el Presidente Peña Nieto planteó como respuesta a la crisis de Ayotzinapa: el carácter estructural profundo en el puerto de Lázaro Cárdenas en los límites de Michoacán y Guerrero; otra en Salina Cruz, Oaxaca que abarca el corredor a Coatzacoalcos, y la de Puerto Madero, en Chiapas.

Sin embargo –abunda–, ante la situación crítica derivada de los precios del petróleo, ya estando en las cámaras del Congreso la iniciativa presidencial, ésta se modificó con la anuencia del Ejecutivo y la buena voluntad de la mayor parte de legisladores, y se incorporó la cuarta ZEE que incluye a Campeche y a Tabasco.

Expone que “si bien fuimos los últimos incorporados, en las conversaciones que hemos tenido con la Autoridad Federal en Materia de Zonas Económicas Especiales, concretamente su coordinador general Gerardo Gutiérrez Candiani; con el director de Banobras, que fue el primero que como funcionario de la Secretaría de Hacienda empezó a trabajar en las ZEE; con el director de Aduanas del Sistema de Administración Tributaria, les hemos presentado lo que veníamos haciendo en el puerto de Frontera, sin considerar que iba a haber ZEE, y nos han dicho los tres funcionarios que somos el estado más adelantado en el tipo de estudios que se requieren para la determinación de la Zona Económica Especial”.

Para lograrlo, explica, se requiere una serie de estudios que ordena la ley, desde formalizar una solicitud al Gobierno Federal, lograr la anuencia de los ayuntamientos para determinar el polígono que va a significar la ZEE, y otras disposiciones que permitan dar facilidades fiscales y administrativas, crédito más barato, construir infraestructura y propiciar la inversión.

Aunque existe incertidumbre porque el presupuesto federal se ha visto afectado con la caída de los precios del petróleo –apunta–, “se me ha dicho que el Presidente Peña Nieto tiene el propósito que en cada Zona Económica Especial por lo menos se establezca una empresa que la haga de ‘anclaje’ para detonar el crecimiento económico en ellas, antes que concluya su gobierno”.

Futuro promisorio

Núñez Jiménez dice que por lo que corresponde a Tabasco, estamos trabajando para hacer pronto la solicitud de la ZEE, determinar la sede, las geografías de los polígonos y el ámbito territorial que va a implicar la Zona; “hay muchos estudios que hacer, pero ya estamos trabajando en ello”.

Y enfatiza: “No se verán a corto plazo los resultados de esto, pero sin lugar a dudas, éste es uno de los instrumentos más importantes para hacer un futuro promisorio para Tabasco”.

En cuanto al proyecto del distrito de riego para el Bajo Usumacinta, en la colindancia de Tabasco y Campeche, afirma que existen grandes posibilidades para incorporar al cultivo algo más que 250 mil hectáreas de diversos productos, entre éstos la palma de aceite que podría tener un desarrollo notable.

“Estamos viendo con Sagarpa la presentación del proyecto. Y lo compartimos con Campeche. El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, también está trabajando en esta gestión”, abunda.

Bases firmes del desarrollo

Asegura el mandatario estatal que su gobierno sentará las bases de muchas cosas que debieron hacerse hace muchos años, “porque si a la crisis económica de Tabasco le ponemos frontera en el tiempo, data por muy optimista que sea uno, de los años noventa del siglo pasado; tiene ya 25 años, y no se hizo lo que se tenía que hacer”.

Remarca: “algunas cosas las estamos haciendo y hay resultados inmediatos, por poner el ejemplo, la granja hidropónica de pepinos la fui a inaugurar hace unos meses y ya me están invitando a ir a la primera cosecha de exportación. Así de rápido. Pero hay otras que son de mediano y largo plazos, que no me tocará ver a mí, gobierno, pero eso no me releva de la responsabilidad de empezar a trabajar en ese sentido”.

Núñez: Tengo varios “gallos” para el 18

*“Ya no hay una lucha palaciega, con golpes bajos y debajo de la mesa, sino de frente a los electores, ganará el que logre más simpatía”.

*Ve factible una alianza con Morena

*Puede ganar un populista en las presidenciales y en Tabasco.

*Difícil, no imposible, que gane un independiente

*La tarea de mi gobierno será un activo para el abanderado del PRD

*Asegura tener una salud plena, y adelanta que, al final de su mandato, podrpia irse a una actividad académica a Europa.

*El PRI sigue en “shock” al no tener un gobernador de sus colores.

Jorge Núñez Martín

Fernando Hernández Gómez

Rumbo Nuevo

El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, pone un nuevo elemento de peso en el juego sucesorio de 2018: señala que no tiene un “gallo”, sino varios, para que lo sucedan en el cargo. Dice, incluso, que algunos de los aspirantes han tenido la deferencia de comentarle, en privado, su deseo de ir por la candidatura.

Acepta, por otra parte, que un populista puede ganar la elección presidencial o la gubernatura, en un paralelismo con lo sucedido en Estados Unidos, con la victoria de Donald Trump.

En una entrevista exclusiva concedida a Rumbo Nuevo, El Diario de la Vida Tabasqueña, en su despacho privado de la Quinta Grijalva, en la víspera del IV Informe de Gobierno, Núñez expone el interés de que el PRD vaya en alianza con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

También habla de su excelente estado de salud, y de lo que podría hacer una vez que deje el cargo: irse a una actividad académica de seis meses en Europa.

Tengo varios “gallos”

El gobernador de Tabasco responde acerca de si tiene un gallo para el 18:

“Arturo Núñez tiene varios gallos para que lo sucedan. Pero dependerá de ellos quién sea el que mejor se posicione para ganar el voto mayoritario de los tabasqueños y ser el siguiente gobernador del estado. ¿Por qué? Porque el ‘dedazo’ ya no funciona ni en el PRI que fue donde se fundó, donde se inventó”.

“Don Fernando Gutiérrez Barrios, de una manera muy elegante, me dijo en una ocasión: mira Arturo, la sucesión presidencial en México se decide en la conciencia del príncipe.

“En ese entonces, todos los aspirantes tenían que andar haciendo méritos para ganarse la conciencia del príncipe, y ahora ya no es la conciencia del príncipe, es el voto de la gente.

“Ya no hay una lucha palaciega, con golpes bajos y debajo de la mesa, sino de frente a los electores, (ganará) el que logre más simpatía”.

Dice que nunca nadie le dijo que él iba a ser el candidato a gobernador del PRD. Quienes tomaban las decisiones en el Partido de la Revolución Democrática, relata, acordaron que sería el que estuviera mejor posicionado en las encuestas, y “me dediqué a trabajar para posicionarme y gané las encuestas, y así fui candidato”.

Acota: “De tal manera que si en el partido donde se inventó el dedazo ya no se aplica, o por lo menos se aplica menos, es claro que en un partido como el de la Revolución Democrática no hay tapados. Allá otros con sus propias historias y prácticas. Tapados o tapadas, eso le corresponderá a cada partido”.

En todo caso, expresa el entrevistado, el respeto al partido ajeno es la paz, como dijo don Benito Juárez… y desde ese punto de vista ya veremos qué ocurre.

Me han dicho que quieren

Para Arturo Núñez, está clara la legitimidad de que los aspirantes digan “yo quiero ser gobernador de Tabasco, yo quiero ser senador de la República, yo quiero ser diputado federal”. Lo que tienen que cuidar, advierte, es no violentar los tiempos legales para las precampañas y campañas.

El mandatario muestra su desacuerdo en pensar que porque alguien diga “yo quiero ser”, lo que sea el cargo que le interese, se diga que ya está haciendo precampaña.

No por favor, exclama el mandatario, están ejerciendo sus derechos legítimos políticos de libertad y diciendo lo que aspiran a ser.

Lo que sería grave, abunda, es que empezaran a hacer promocionales de radio y televisión y a hacerse propaganda. Y más grave que lo hicieran con recursos públicos, si es que es servidor público.

Entonces, por eso está el contrapeso de la libertad en el ejercicio de los derechos políticos. Se puede expresar la aspiración, pero también se tienen que cumplir las reglas de precampañas y campañas y no adelantar los tiempos.

A mí en lo personal, enfatiza, no me quita el sueño que ya haya varios aspirantes que lo hayan dicho. Algunos, incluso, han tenido la deferencia de informarme de su aspiración y de comentármelo en privado.

Mi garantía, como gobernante, es que haya piso parejo para todos… y que se respete el pleno ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos que son los que van a decidir.

Sí a Morena

Aun sabiendo que el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que su partido irá solo a las elecciones, Arturo Núñez analiza una posible alianza de este partido con el sol Azteca.

Puede ser, dice, la alianza puede ser… “y no sólo diría eso de que puede ser, sino que sería deseable que la izquierda fuera en unidad”.

Pero, admite, para que haya una alianza entre dos se necesita la voluntad de los dos. Es como para que haya un matrimonio, se necesita también la voluntad de dos.

“Las alianzas pueden ser todavía más amplias, pueden ser de dos o más partidos, pero se necesita la voluntad de cada uno de los posibles aliados y, efectivamente, la línea política de Morena ha sido que van solos.

“Entonces, habrá que ver si mantienen esa posición o si el PRD tiene posibilidades, porque ya demostró que tiene capacidad de competencia frente a Morena”.

En 2015, recuerda, ya estaba Morena como partido político y el PRD ganó el mayor número de posiciones. No ganamos como en el 2012 porque la división afectó, pero el PRD ganó y reiteró su triunfo en la extraordinaria (de Centro).

PRI, en shock

El gobernador Arturo Núñez aborda, en términos generales, la situación de las tres principales fuerzas políticas de Tabasco. Habla de un reacomodo.

Morena, expresa, está en proceso de crecimiento y consolidación. En la elección de 2015 este partido estaba en pañales, era su debut, su primera elección y probablemente eso haya influido en los resultados, pero pudiera haber resultados diferentes en 2018. No podemos suponer, dice, que va a ser exactamente igual.

En el caso del PRI, Núñez ve a un partido aún “shockeado” por lo que ha significado la alternancia y la pérdida del poder… el no tener una cabeza que los discipline.

Lo que se vio en 2015, con muchas deserciones en el PRI, se han seguido viendo más recientemente. Y esas deserciones se dieron porque por vez primera en la historia del estado no había un gobernador priista.

Señala que ante la falta de un líder, de un mandatario estatal priista, el beneficiario resultó el Partido Verde Ecologista que se dedicó a reclutar a muchos de los inconformes de las decisiones al interior del tricolor.

“En la elección intermedia de 2015 se pensaba que ante la división del PRD-MORENA el PRI recuperaría espacios, y resultó que no fue así. Por el contrario, perdió espacios y quien ganó fue el Verde.

Luego, habla sobre la situación de su partido:

“El PRD se ha mantenido en una posición de supremacía electoral 2012-2015 en diversas condiciones.

“En 2012 tuvimos mayoría absoluta y cercana a la calificada en el Congreso local y en 2015 ya no tuvimos mayoría absoluta. Es evidente que la división con Morena afectó, pero no al punto de lo que se vaticinaba, de que el PRD podría vaciarse en la misma medida que MORENA podría llenarse, que habría una migración masiva del voto perredista al voto morena. Esto no se dio. Habrá que ver que ocurre en 2018”.

Yo veo, abunda, un periodo de transición en la que todavía los actores políticos estarán por consolidar sus posiciones respecto al 2018.

Podría ganar el populismo

Cuestionado sobre si un candidato con el estilo demagógico y populista de Donald Trump podría ganar las presidenciales o los comicios locales en Tabasco, el gobernador responde:

“A nivel global, no sólo lo veo en el caso de Estados Unidos lo veo en el reciente referéndum inglés sobre la permanencia o no en la Unión Europea. El miedo prevalece, y el primero que ofrece acabar con los miedos, ya sea con demagogia o con carisma o con una forma de caudillaje, atrae el voto masivamente… aunque no haya modo de que pueda cumplir su palabra.

“Por ejemplo, el discurso antiglobalización del virtual presidente de Estados Unidos de América es muy difícil de concretar. La globalización llegó para quedarse.

“Igual pasó en la decisión de los ingleses de no permanecer en la Unión Europea. ¿Miedo de qué? Miedo de los mercados financieros locos que pueden destruir la economía en cuestión de segundos y abatir empleos, miedo de migraciones masivas que también pueden influir en el empleo y miedo de violencia, del terrorismo en los países desarrollados, y la delictiva vulgar en los países en desarrollo. Entonces, el miedo es lo que ha estado subyacente en esas decisiones”.

-Pero los analistas dicen que ganó un demagogo, un populista. ¿Ve lo mismo para México en 2018, que llegue una persona de ese perfil, que pudiera triunfar sobre la base de esos miedos?- se le insiste.

-En todo momento claro que sí, y eventualmente también en Tabasco. Alguien que diga que tiene la solución de los problemas, la llave, con una facilidad, pues vamos a ver si como roncas duermes, dicen los dichos. Pero son los miedos y la política de la súper oferta.

Por eso alguien ha escrito: en política, los que están en la oposición postulan sueños y demagogia; los que están en el gobierno enfrentan realidades. Entonces, no es lo mismo “trumpear” buscando la presidencia que “trumpear” siendo presidente de Estados Unidos de América. Son dos cosas diferentes.

Difícil, que gane un independiente

Núñez aborda otro tema “caliente”: las candidaturas independientes. Porque incluso uno de sus funcionarios, el representante del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México, Oscar Cantón Zetina, ha mostrado su deseo de postularse a la gubernatura bajo esta figura.

El mandatario muestra sus reservas sobre los postulantes independientes, sobre todo por los problemas de gobernabilidad que van inherentes a una candidatura de este tipo.

Se puede llegar, explica, se puede formar gabinete, pero si no se tienen aliados en el Congreso, si no se tienen aliados en los otros órdenes del gobierno federal o municipal, si no se tienen compañeros de partido, pues es mucho más difícil darle gobernabilidad a la gestión.

Sin embargo, agrega, es un derecho ciudadano que ya quedó consagrado en la Constitución.

En Tabasco, si bien la lucha política es mucho de personalidades, un tanto caudillesca, curiosamente ha sido a través del sistema de partidos que está muy arraigado, analiza.

Veo difícil, no imposible, la posibilidad de triunfo de un candidato independiente. Pero eso lo dirán los electores en su momento, expone.

Sobre lo que hará Núñez para entregarle la estafeta de su gobierno al próximo candidato ganador de su partido, no duda en contestar: “primero pagar su cuota y darle su voto a su partido”.

“Lo que puedo decir como militante del PRD, es que, en mi condición de un militante más, que además es gobernador del estado, lo que yo garantizo es piso parejo para todos los aspirantes”.

Acerca de si su desempeño como gobernador podrá servirle de carta de presentación a quien sea candidato del PRD, indica:

“Eso es parte de los activos. Así como la oposición usa las omisiones y los errores como parte de sus activos políticos, pues los partidos en el gobierno pueden utilizar sus aciertos y sus logros como parte de sus activos. Es parte del juego democrático”.

En este punto, no deja pasar la oportunidad de hablar sobre la relación con el presidente Enrique Peña, con el Gobierno Federal. Ha sido, señala convencido, una colaboración institucional, ha sido muy cordial.

Plena salud

Ya en la parte final de la entrevista, en la que estuvo presente el coordinador general de Comunicación Social y Relaciones Públicas, Francisco Peralta Burelo, el gobernador de Tabasco responde, de manera jocosa, sobre su estado de salud:

“Bueno, tan bien estoy que ya recuperé, además, el peso”.

-¿No hay ningún problema? ¿Ya toma Coca otra vez?

-Ya retomé la Coca-Cola, pero no con la frecuencia de antes. Pronto la volveré a dejar-, contesta en tono de broma y de forma distendida.

-¿Un gobernador en buen estado de salud en todos los aspectos?

-(Estoy) afortunadamente pleno.

Sobre lo que hará una vez que deje la gubernatura, Núñez tampoco evade la pregunta:

“Todavía no lo pienso. Tengo una invitación para una actividad académica de seis meses en Europa… pero todavía no he respondido. Ya después veríamos.

Y luego pone el colofón de la charla de una hora y media de duración.

“Todavía hay muchas cosas por hacer de manera importante para consolidar más las bases.

“Vamos a hacer todo lo que podamos en los próximos dos años que quedan de mi gobierno, pero, probablemente, hay otras que no se puedan hacer.

“Habrá que seguirlas haciendo y en otros casos se empezarán cosechar algunas cosas buenas”.

Tengo varios “gallos” para el 18

*El dedazo no le funciona ni al PRI, que lo inventó: Arturo Núñez

*No es lo mismo trumpear como candidato, que trumpear como presidente

“Habrá buenas noticias en el IV informe del Gobierno de Tabasco

Erwin Macario

Sencillo, amigable –pasados varios minutos de una entrevista que será usada para prensa escrita y, editada, pasará por televisión cibernética–, el gobernador despide a sus entrevistadores. Les había ofrecido algo de tomar y éstos lo agradecen pidiendo “un vaso de agua”. En la sala de espera bromearían con los enviados de Rumbo Nuevo: “a ustedes les tocó hasta galletas”. Las llaman de otra forma, dirigiéndose a Pancho Peralta, que ha salido para introducirnos a la entrevista con Arturo Núñez. Las galletas las habíamos disfrutado con café, mientras ellos grababan y filmaban.

Arturo Núñez Jiménez, a esa hora de la tarde, cerca de la hora de los alimentos, mantenía el ritmo de trabajo de ese día previo a su IV informe de gobierno. “Después de la entrevista de ustedes va a darle otra leída al documento que dará a conocer el domingo a los tabasqueños”, nos dice uno de sus asistentes.

El mandatario tabasqueño había aceptado, como el año anterior, una entrevista a este matutino. Naturalmente se tejería en torno a su informe. Y los avances, las metas cumplidas en un estado que, con disciplina financiera de su gobierno, ha manejado la crisis financiera y económica de Tabasco, agravada por la crisis petrolera.

El ofrecimiento amable a los colegas se extiende a nosotros después de los saludos y la invitación a tomar un lugar en la sala usada como estudio, en las oficinas de la palapa, que se encuentra a la entrada de la Quinta Grijalva, la residencia oficial de los gobernantes tabasqueños.

“¿Vamos a salir también en televisión?”, había dicho a los periodistas del otro periódico. Para este matutino se tenía la ventaja de que no filmábamos, no grabábamos. Se platicaba entre político y periodistas, entre un funcionario y tres columnistas-reporteros. Sin la presión de las cámaras y las grabadoras.

Hombre de concordia

Político profesional, funcional en la política, Arturo Núñez Jiménez responde a lo que se le pregunta. Así no evade hablar sobre una posible alianza del PRD y Morena, para las próximas elecciones, aunque no deja de advertir que el propio Andrés Manuel López Obrador ha manifestado su deseo de que su partido vaya solo en las boletas. Pero para el mandatario, pragmático, lector asiduo de Karl Popper, el porvenir está abierto a todas las posibilidades. Claro, y lo dice, para una alianza PRD-Morena se necesita, como en los matrimonios, la voluntad de los dos. Se le nota gente de concordia, que respeta la responsabilidad social que los tabasqueños le dieron para servirles. No un hombre de pleitos políticos.

Ni los periodistas ni el gobernador insisten en el tema de Morena y de López Obrador. En Tabasco no se ignora que el gobernante se siente agraviado por la forma en que el macuspanense ataca al gobernador, para buscar votos. Núñez Jiménez ha llegado a decirle, como se acostumbraba en las escuelas, “nos vemos a la salida”. Una forma de evitar enfrentamientos, por la investidura que tiene.

La entrevista no es sólo sobre política. Y mucho menos partidista. “El respeto al partido ajeno, es la paz”, bromea Arturo Núñez con los enviados de Rumbo Nuevo. Tampoco es sobre política su respuesta cuando se le pregunta a qué podría dedicarse al dejar el gobierno de Tabasco. Invitado por líderes de su partido a mantener una presencia nacional, ha declinado esas invitaciones. Arturo Núñez ha preferido mantenerse en Tabasco, sirviéndole como gobernador. Dice que al término de este encargo buscará reintegrarse a la política nacional, pero también habla de dar clases, invitado por una universidad internacional. Sería un retorno al inicio de su vida de trabajo: en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco dio clases. Y, en su campaña, fue en la UJAT donde vaticinó su triunfo: “No nos van a ganar el futuro”, dijo el candidato perredista el 30 de mayo de 2012. Después sería el primer gobernante de oposición en Tabasco. Iniciaría la alternancia y buscaría mantener la transición política.

Zarpamos jóvenes

Utiliza una mención a la docencia para romper el hielo, que no lo hay. Después de, nosotros también, aceptarle un vaso de agua, mientras a él le sirven un vaso con coca cola, el compañero Jorge Núñez intenta iniciar el encuentro con un “se ve muy bien, gobernador”, que se pierde y se recobra hasta el final de la entrevista. Arturo Núñez la inicia con un “zarpamos jóvenes”, y explica que era el inicio de clase de un maestro barco.

Fernando Hernández Gómez arranca preguntando cómo el gobierno ha enfrentado, sorteado, la crisis con la que asumió el gobierno tabasqueño hace cuatro años.

Hombre de letras, de lecturas, Arturo Núñez habla de un conjunto de crisis “lo que yo me encuentro es la conjunción de varias crisis… crisis estructurales y de coyuntura”; afirma que su gobierno ha detenido un deterioro mayor para Tabasco; habla de crisis supervinientes y del cambio que ha habido en todo el mundo y alude al libro de Daniel Inneraty, La política en tiempos de indignación, quizá para censurar a los políticos que no se comprometen: “quienes se desinteresan por la política y quienes aspiran al poder pero rechazan las incómodas formalidades de la política”, dice el libro.

Aborda ampliamente la crisis petrolera y explica cómo nos pega por la vía de la finanza y por la vía de la economía, agravando la crisis de la economía no petrolera que afectaba a Tabasco en sus actividades económicas ligadas a la producción del campo y la agroindustria.

Jorge Núñez inquiere qué buenas noticias habrá para los tabasqueños en el IV informe. En un principio, riendo, el jefe del Ejecutivo dice que las hay, pero que no puede quemarlas. “Hay varios temas, pero no los puedo quemar. Hay varias donde tenemos algunas realizaciones importantes”, dice y ríe. Y nos hace reír. Finalmente, nos revela acciones que su gobierno seguirá manteniendo para ejecutar la tercera fase de su proyecto por Tabasco, que fue enfrentar la crisis, consolidar y crecer.

Buenas noticias en el informe

“La pregunta de Fernando me permite decirles que en primer lugar hay buenas noticias en relación con el desarrollo de plantaciones forestales comerciales. Cuando yo llego, hay 37 mil hectáreas forestales, si mal no recuerdo; empezaron en el gobierno del licenciado Manuel Gurría Ordóñez allá en Balancán y ha habido sostenimiento del esfuerzo de los empresarios y el apoyo de los gobiernos. Ahora, andamos en 50 mil hectáreas, y el paso muy importante que se dio con el valor agregado de la empresa PROTEAK que produce tableros de mediana densidad, es la primera agroindustria de la madera que se establece en el Sur-Sureste con una inversión de 200 millones de dólares”, revela.

Y anuncia la posibilidad de que en Tabasco se establezca una refinadora de palma de aceite. Sólo existe una entre Minatitlán y Coatzacoalcos. “Hay un grupo de empresarios que está esperando que yo les dé una audiencia para anunciarme su interés de hacer esa refinadora”, dice a Rumbo Nuevo como una de las buenas noticias de este domingo 13, en su antepenúltimo informe.

Otras buenas noticias, que no iba a decir, son que se avanza en el proyecto de distrito de riego, en conjunto con el estado de Campeche, en la zona del llamado Bajo Usumacinta; y que, contratistas de toda su vida en Pemex, en el momento en que se cierran los contratos con esa empresa, están explorando, por ejemplo, granjas hidropónicas para pepino europeo de exportación a Estados Unidos y Canadá; y ya están por pasar, en diciembre, a enviar la primera cosecha con esos destinos.

Lograr romper el enfrentamiento político que había en Tabasco desde hace más de 25 años; iniciar el retorno a la economía desligada del petróleo, diversificándola actividad económica en el campo, la diversificación de la estructura productiva; los avances y el futuro de la Zona Económica Especial, decretada para Tabasco y Campeche a raíz de la crisis petrolera que afectó gravemente a estas dos entidades, son otros temas que los tabasqueños escucharán este domingo de voz de su gobernante.

Y en política, Arturo Núñez no se niega a responder a Rumbo Nuevo, el diario con mayor presencia en esta actividad que apasiona a los tabasqueños.

Político de congruencia y consecuencia se le ve: — Arturo Núñez tiene varios gallos para que lo sucedan. Pero dependerá de ellos quién sea el que mejor se posicione para ganar el voto mayoritario de los tabasqueños y ser el siguiente gobernador del Estado; ¿por qué? Porque el dedazo ya no funciona ¡ni en el PRI! que fue donde se fundó, donde se inventó. Entonces, es claro que eso es lo que se requiere —es la respuesta que da, cuando se pregunta si el gobernador tiene su gallo para el 2018.

La conciencia del príncipe

Para Arturo Núñez, en la entrevista, los tiempos del “tapado” han terminado. Y recuerda cómo era antes, según le explicó una vez Fernando Gutiérrez Barrios, que fue uno de los muchos políticos con los que Núñez Jiménez se formó: “mira Arturo, la sucesión presidencial en México se decide en la conciencia del príncipe”.

Político de carrera, que vivió esos tiempos, don Arturo Núñez recuerda: Entonces todos los aspirantes tenían que andar haciendo méritos para ganarse la conciencia del príncipe; y ahora ya no es la conciencia del príncipe, es el voto de la gente; entonces ya no es una lucha palaciega, con golpes bajos y debajo de la mesa, sino de frente a los electores.

Y abre el abanico, avala que haya quienes ya han levantado la mano para el 2018: El que logre más simpatía. Entonces, que alguien diga, “yo quiero ser gobernador de Tabasco, yo quiero ser senador de la República, yo quiero ser diputado federal” es muy legítimo. Lo que tienen que cuidar, es no violentar los tiempos legales para las precampañas y campañas.

Y que no usen dinero público, advierte: Es decir, me parece un extremo, pretender que porque alguien diga “yo quiero ser”, lo que sea el cargo que le interese, se diga que ya está haciendo precampaña. No, por favor, está ejerciendo sus derechos legítimos políticos de libertad y diciendo lo que aspira a ser. Grave que empezara a hacer promocionales de radio y televisión y a hacerse propaganda, y más grave que lo hicieran con recursos públicos si es que es servidor público. Entonces, por eso está el contrapeso, la libertad en el ejercicio de los derechos políticos; nada de tapados, por lo menos no en mi partido.

Él mismo ha sido congruente en esto. Y garantiza, ofrece, equidad electoral: “Lo que puedo decir como militante del PRD, es que, en mi condición de un militante más, que además es gobernador del Estado, lo que yo garantizo es piso parejo para todos los aspirantes”.

Y si bien muestra reserva sobre las candidaturas independientes, reconoce que es un derecho ciudadano que ya quedó consagrado en la Constitución, y puede ser. “En estos tiempos de la indignación, a veces las sociedades por los mismos miedos, por la misma indignación, arrasan con el establishment cuando todo el aparato representativo-institucionalizado existente, arrasan con él. Entonces, es posible que pueda ocurrir eso, pero específicamente de Tabasco, la lucha política si bien es mucho de personalidades, un tanto caudillezca, curiosamente ha sido a través del sistema de partidos, que está muy arraigado”.

También habla sobre la política de Estados Unidos y la reciente elección presidencial en aquel país. “Por eso alguien había escrito: en política, los que están en la oposición postulan sueños y demagogia; los que están en el gobierno enfrentan realidades. Entonces, no es lo mismo trumpear buscando la presidencia que trumpear siendo presidente de Estados Unidos de América, son dos cosas diferentes”.

Y de la política del miedo, aprovechando el viaje: “el miedo prevalece, y el primero que ofrece acabar con los miedos, con demagogia, o con carisma o con una forma de caudillaje, atrae el voto masivamente, aunque no haya modo de que pueda cumplir su palabra”.

La vitamina P

Lúcido, brillante, amable y con respuestas directas, Arturo Núñez se ve fuerte. La disciplina y la vitamina P, que alguien ya ha dicho. El poder, aunque la inquina política se lo haya retrasado doce años.

Ante los ojos de Tabasco y por los equívocos de cierta prensa y de quienes en las redes se titulan periodistas, la pregunta era obligada. “Ya de salida señor gobernador, usted mencionó el tema hace unos meses, que precisamente fue nota periodística, por eso me atrevo a comentarle. ¿Cómo calificaría usted su actual estado de salud? Se había comentado por ahí, en algunos lugares, que había algunos problemas; y usted aclara que no, que estaba en perfecta salud, que nunca había bajado de peso, ¿qué le quiere decir a los tabasqueños, en qué estado de salud está el Gobernador?

–Bueno tan bien estoy que ya recuperé además el peso.

¿No hay ningún problema? ¿Ya toma Coca otra vez?, se le dice ante el vaso que permanece en la mesita de centro, frente a él, media vacía.

—Ya retomé la Coca-Cola, pero no con la frecuencia de antes. Pronto la volveré a dejar.

—¿Un buen gobernador, en buen estado de salud en todos los aspectos?

–Afortunadamente pleno.

Y, por último, ¿ya tiene pensado lo que va a hacer una vez que dejé el cargo? ¿a qué se va a dedicar? ¿va a cuidar sus nietos?

–Todavía no lo pienso. Tengo una invitación para una actividad académica seis meses en Europa, pero todavía no he respondido. Los primeros seis meses, ya después veríamos.

Señor, señala usted que van a dejar bases para que Tabasco se siga recuperando. Un funcionario, del gobierno pasado precisamente, decía que, iban a ser varios sexenios de vacas flacas, ¿cree usted que sentando las bases en este sexenio todavía pueda dejarse ya para Tabasco cuando menos indicios de que no se cumpla esa fatídica profecía?

—Todavía hay muchas cosas que hacer, Erwin, de manera importante para consolidar más las bases. Vamos a hacer todo lo que podamos (hacer) en los próximos dos años que quedan de mi gobierno, pero, probablemente, hay otras que no se puedan hacer, habrá que seguirlas haciendo y en otros casos se empezará cosechar algunas cosas buenas. En la medida de que somos uno de los estados con los más bajos índices de endeudamiento, pues con prudencia y de manera responsable se puede utilizar la política en endeudamiento sano para financiar el desarrollo del estado, pero pensando más que nada en la infraestructura y en (inaudible).

—¿La relación con el presidente Peña es excelente, es muy buena?

–Ha sido institucional, ha sido muy cordial y ha sido muy de colaboración.

–¿Ha servido para Tabasco, para atraer proyectos?

–Desde luego.

–Le agradecemos mucho recibirnos en su casa. Ya no le preguntamos de la butifarra gobernador. De que ya va a cotizar en los mercados internacionales.

Y todos reímos. Hasta Francisco Peralta Burelo y Julio Pretelín quienes, junto con un camarógrafo y un fotógrafo de la oficina responsable de la información y relaciones pública del Gobierno de Tabasco, permanecen en el lugar de la entrevista.