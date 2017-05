Ariana Grande ofrecerá concierto

El objetivo es recaudar fondos para ayudar a las víctimas del atentado del 22 de mayo

Londres, Inglaterra

Notimex

La estrella del pop Ariana Grande encabezará un concierto benéfico en honor a las víctimas del ataque terrorista en Manchester, en el que estará acompañada de Justin Bieber y Coldplay, entre otros artistas.

También se ha confirmado la actuación de Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams y Niall Horan de One Direction en el concierto “One Love Manchester”, que tendrá lugar el próximo domingo 4 de junio.

La policía había informado que Grande quería volver a la ciudad de Manchester “lo más pronto posible” después del ataque del 22 de mayo, en el que 22 personas murieron y más de 50 resultaron heridas, algunas de gravedad.

El jefe de la policía de Manchester, Ian Hopkins, señaló que confiaba en que el concierto se realizaría a menos de dos semanas del ataque terrorista.

“Cuando la idea del concierto surgió mi primera reacción fue que teníamos que hablar con las familias de las víctimas para ver cómo se sentían”, afirmó Hopkins a la radio BBC Manchester.

Señaló que la mayoría de las familias “están en favor, pero algunas no y eso es completamente entendible”, dijo el comisionado.

El espectáculo que tendrá lugar en el estadio de cricket de Old Trafford -con capacidad para 50 mil personas- tiene como objetivo recaudar fondos para las familias de las víctimas.

Grande suspendió su gira mundial “Dangerous Woman” (Mujer Peligrosa) tras el ataque suicida al finalizar su concierto en Manchester, norte de Inglaterra.

Tras unos días de silencio, Grande, de 23 años de edad, afirmó que regresará a la “increíblemente valiente ciudad de Manchester”.

“Voy a regresar a la increíblemente valiente ciudad de Manchester para pasar tiempo con mis fans y dar un concierto para recaudar fondos y rendir tributo a las víctimas y sus familias”, aseguró en un comunicado.

Los tickets se pondrán a la venta a partir del 1 de junio y los recursos recaudados irán al fondo de emergencia “We Love Manchester Emergency Fund”.