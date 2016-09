Arde autobús de Tierra Sagrada

La agrupación se dirigía a Mazatlán procedente de Estados Unidos; sólo hay daños materiales

Ciudad de México

Agencias

Tremendo susto se llevaron los integrantes de una banda musical luego que el camión en que viajaban sufriera una avería sobre la autopista Durango a Torreón, lo que causó que la unidad ardiera en llamas.

El incidente se produjo alrededor de las 06:00 horas sobre la citada rúa a la altura del kilómetro 42, cuando uno de los operadores se percató de un fuerte olor a disel que provenía de la parte posterior del camión.

A decir de la encargada de prensa de la banda Tierra Sagrada, Martha Ruiz, todo ocurrió en cuestión de minutos pero alcanzando a dar oportunidad de que los cuatro integrantes del grupo que viajaban al interior alcanzaran a salir, así como los dos operadores de la unidad.

Cabe destacar que pese a que rápidamente el fuego se expandía, los ocupantes alcanzaron a sacar algunos instrumentos y vestuario, aunque no todo ya que ciertas pertenencias quedaron al interior, reduciendo todo a pérdidas materiales.

Así mismo, los ocupantes trataron de mitigar el incendio con algunos extintores, lo cual no fue posible por lo que rápidamente elementos de Protección Civil del Municipio acudieron para apagar el siniestro que por fortuna no tuvo pérdidas humanas ni personas heridas.

Comentar que Martha Ruiz, representante de la empresa que maneja la banda “Remex Music”, la banda provenía de la ciudad de Dallas Tx., y tenía como destino la ciudad de Mazatlán, donde habrían de tener alguna presentación.