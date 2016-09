Arcaica y retrógrada visión de Andrade

Lamentó las declaraciones realizadas por el diputado local del PRI, afirmando que el tricolor sigue actuando como un partido de estado

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“Es una visión retrógrada y arcaica de la política pensar como lo hace el diputado Manuel Andrade. Ni nosotros mismos pensaríamos que el gobernador del estado debiera tener una visión únicamente en favor de los perredistas, pues en las políticas públicas aplicadas por cualquier gobierno, no deben tener diferenciaciones, sino que deben ser para todos los ciudadanos, independientemente del partido en el que militen”, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tabasco, diputado José Antonio de la Vega Asmita.

Al entrevistarlo, el coordinador de la bancada del PRD dijo, que “son lamentables estas declaraciones del diputado Manuel Andrade en el sentido de que como los delegados federales no apoyan al PRI, deben irse”.

Y destacó que “lo más importante que hay que decir es que con esta forma, el PRI sigue actuando como si fuera un partido de estado, como en los mejores tiempos de su vida autoritaria en el país, pues más de 80 años gobernaron de esa manera”.

“Escuchar declaraciones de un ex gobernador que además es un servidor público, decir que los delegados federales hacen un mal papel porque no benefician a los priistas, es una confesión de parte que insinúa que debe haber desviación de recursos públicos de las diversas delegaciones federales para beneficiar solamente a los del PRI”.

Destacó que ello “es una visión retrógrada y arcaica de la política pensar de esa manera. Ni nosotros mismos pensaríamos que el gobernador del estado debiera tener una visión únicamente en favor de los perredistas. Él lo reitera y nosotros estamos de acuerdo en que las políticas públicas aplicadas por cualquier gobierno no deben tener diferenciaciones, sino que deben ser para todos los ciudadanos, independientemente del partido en el que militen”.

¿La evaluación que hace el PRD de los delegados federales, cuál sería entonces?

“Observó que son relaciones institucionales con el gobierno del estado, como debe de ser, con los ayuntamientos. Acuérdense que los delegados federales son una extensión del gobierno del Presidente Enrique Peña y tienen una responsabilidad de servir a la población en general. Todas las instancias en las que se atiende a la población deben de cumplir con la norma, con la ley y sobre todo, establecer un sistema de coordinación interinstitucional con las entidades y municipios porque vivimos en un sistema federal”.

Indicó que “me parece que hay una serie de delegados federales, que son gente con una amplia trayectoria en la administración pública la mayor parte de ellos, y que han entendido perfectamente que ayudan bien a su gobierno federal, entendiéndose y coordinándose de manera respetuosa e institucional con los gobiernos estatales y municipales, independientemente del partido político que puedan representar”.