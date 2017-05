Arámbula evita hablar de Luis Miguel

La actriz asegura que el padre de sus hijos Miguel y Daniel no le ha impuesto una mordaza, pero ella prefiere no comentar siquiera sobre su existencia

Ciudad México

Notimex

La actriz Aracely Arámbula señaló tajante que por el momento no hablará sobre Luis Miguel ni de los problemas legales y económicos del cantante, y aseguró que es una decisión propia y no porque alguien se la haya impuesto.

Lo anterior lo comentó durante la presentación de su nueva línea de cosméticos, con la cual debuta como empresaria.

“Es un día muy especial para mí, porque estoy lanzando mi línea de cosméticos ‘Mímika’ y por eso les pido que nos centremos en esto y pasemos un rato agradable, porque les repito, es un día muy importante para mí, mi familia y todos los amigos que me han venido a acompañar”.

Sin embargo, a insistencia de los medios presentes en conocido restaurante de un hotel capitalino, Arámbula habló muy poco de su expareja y padre de sus dos hijos.

“Yo sé que es el tema de hoy, de ayer y de mañana. Pero hoy no quiero hablar de eso, él es quien tiene que hablar, y en otro momento con gusto platicaremos de ese tema, hoy quiero hablar sólo de mi línea de cosméticos”.

Tampoco quiso comentar sobre la serie que se está preparando sobre Luis Miguel.

“Les repito, en otro momento hablaremos también de eso, porque sí hay muchas cosas que decir. Lo único que les quiero decir es que no quiero hablar de ese tema porque yo lo decidí, no es que no pueda o porque alguien no me lo permita, yo creo que si hay alguien que puede hablar de eso, de mi persona y de lo importante que son los hijos, soy yo, pero definitivamente hoy no lo haré”.

Cambiando de tema, Aracely agregó que este 10 de mayo celebrará con sus hijos, con su madre y con su amiga María Victoria.

“Por supuesto que habrá mariachis, festejaremos a mi madre que bendito Dios la tengo conmigo y también mis hijos me festejarán, porque están tomando clases de cocina en la escuela y ya me dijeron que me tienen preparada una sorpresa”.