Aquí… Tabasco dice

Abiud Pérez Olán

Afortunadamente lo que pudo llegar a ser un conflicto universitario de grandes magnitudes se logró resolver a través del diálogo y la información que mostró el liderazgo del doctor José Manuel Piña Gutiérrez como rector de la máxima casa de estudios, luego de que el sindicato de profesores e investigadores y la suma del sindicato de trabajadores administrativos e intendentes de la máxima casa de estudios que se solidarizaron con el movimiento, bloquearon dos importantes arterias de la capital para exigir el pago de aguinaldo y la última quincena de diciembre que se les adeuda y que al parecer a más tardar el próximo lunes recibirán el pago.

Explicaciones confusas no daban certidumbre a esta situación de falta de pago a los reclamantes y trabajadores de la universidad tabasqueña, desafortunadamente Tabasco tiene demasiados problemas y uno más como este reclamo que afectó la ciudad y convulsionó las principales vías nos da la muestra de que algo está pasando, la ineficiencia de quienes tienen la responsabilidad de entregar los recursos a la universidad no lo hicieron en tiempo y forma y por ello no llegaron los pagos a los maestros e investigadores, la molestia está justificada, de eso no cabe la menor duda y esto que vivimos los capitalinos no puede repetirse.

Tenemos los tabasqueños una de las universidades mejores del país los maestros e investigadores han dado muestras de solidaridad, trabajo y compromiso en el avance de la educación y preparación de los futuros profesionistas de la entidad, no pagarles a tiempo como lo marca la ley sus prestaciones es verdaderamente aparte de un delito una burla, y ningún ser humano por más humilde que sea que haya devengado un trabajo debe recibir este trato que están recibiendo los encargados de crear el nuevo Tabasco con profesionistas bien preparados y con sentido humano como se ha dicho en reiteradas ocasiones y por ello la decisión que tomaron de cerrar algunas vías de comunicación aún con la amenaza de la policía es parte de su lucha.

Hoy Tabasco tiene tantos asuntos pendientes con la sociedad y desafortunadamente tenemos que enfocarnos en este tipo de acciones, en una lucha que inician los maestros e investigadores de la universidad tabasqueña y en donde las autoridades deben manejarlo con mucho cuidado porque precisamente grandes luchas y caídas de gobiernos han resultado cuando se toca a lo más intenso de nuestra sociedad que es precisamente la universidad, ¿de dónde vino este golpe? Es ahí donde está toda la respuesta de lo que están viviendo los profesores e investigadores tabasqueños.

El gobierno debe de respetar a los profesores, maestros, doctores e investigadores de la máxima casa de estudios, porque como bien decía el dirigente sindical que encabeza el movimiento Juan José Sosa Ramos, hay hombres y mujeres en la máxima casa de estudios que han dedicado toda su vida a dar todo por la máxima casa de estudios y viven al día, sus compromisos con bancos y pagos que tienen que hacer en esta fecha no se pudieron sufragar por la irresponsabilidad de quien no entregó los recursos a tiempo a la máxima casa de estudios, afectándole gravemente su vida y esto es una ofensa a nuestra sociedad representada en la universidad tabasqueña.

Este hecho inédito jamás vivido en la historia de Tabasco tiene que servir de algo y no sólo para que las autoridades volteen a ver una sociedad irritada que se sumó en apoyo a los maestros e investigadores y a la universidad porque la ofensa y el mal trato que se les dio no es solo a los maestros universitarios, sino a la máxima casa de estudios en donde se encuentra el futuro de Tabasco y de sus profesionistas que velarán por esta entidad, la ofensa es grande, el enojo y la irritación los llevó a tomar la decisión de bloquear una avenida que colapsó al municipio de Centro pero no les dejaron otra alternativa.

Es el diálogo el principal motor para resolver todo tipo de problema que existe en nuestra sociedad y así se logró resolver esta difícil situación en donde la irritación y molestia de los profesores investigadores de la UJAT enarbolaron una protesta que aunque causó molestia, la sociedad estuvo de su parte, así se mostró en las redes sociales que se sumó unánimemente en favor de la protesta y que afortunadamente logró solucionarse.

Grillos y grillas

La estrategia integral sobre seguridad pública que ayer fue anunciada por el gobierno del estado encabezado por el gobernador Arturo Núñez y el secretario de gobierno Gustavo Rosario Torres, puso sobre la mesa las acciones que se habrán de seguir en lo futuro para enfrentar la ola de delincuencia que azota al estado de Tabasco, con un nuevo secretario de seguridad pública que viene de una Fiscalía que ha dejado mucho que desear en sus acciones en contra de la delincuencia, ojalá se pueda encontrar ahora en este nuevo proyecto que anuncian porque el tiempo se agota y la delincuencia avanza, el gobernador llamó a la sociedad a sumarse y poner su granito de arena para poder resolver este problema delincuencial que tenemos y de igual manera el secretario de gobierno hizo un recuento de lo que pasa y lo que se tiene que hacer, la gendarmería ya está en acción y se espera que en lo futuro veamos mejor panorama, el programa integral de seguridad pública ya está en camino a partir de hoy la ciudad será patrullada con un buen número de agentes federales y desde luego la coordinación de la policía preventiva, a esta última se le harán muchos ajustes que van desde la preparación hasta la liquidación de quienes ya cumplieron su etapa como policías en esa corporación… Fue un error del recién empacado secretario de seguridad pública, Jorge Alberto Aguirre Carbajal, mostrarle a la universidad la amenaza de la policía preventiva que prácticamente fue desarmada con el Himno Nacional… Nos leemos mañana