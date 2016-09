Aquí… Tabasco dice

Abiud Pérez Olán

El ex priísta Evaristo Hernández Cruz cometió un grave error al abandonar el Partido que le habría dado todo durante su carrera política y que quizá, pudo seguirlo proyectando en el escabroso mundo de la función pública, la ambición sin medida por figurar lo más pronto posible, lo llevó a una determinación que no sólo confundió a sus pocos seguidores, sino que ha sentido el pleno rechazo de quienes lo vieron como un intruso y que le han dado con la puerta en la cara, soberbio y siempre dispuesto a encarar, le respondió a la dirigencia estatal de MORENA, de igual manera y se puso del lado de Andrés Manuel López Obrador, a quien dijo, le proporcionaría un millón de amigos que votarían para llevarlo a la presidencia de la República, pero que no está ni con MORENA, ni con sus dirigentes.

Adán Augusto López Hernández, que ha mostrado no quererlo dentro de ese partido, le cerró las puertas y cualquier intento de hacer proselitismo, envió un documento al Instituto Nacional Electoral, para deslindarse de cualquier acción política que realice el ex priísta a favor de Andrés Manuel López Obrador y de ese partido, desconocerlo es sin duda, una medida que caló a quien fuera candidato del PRI a la presidencia municipal, quien tuvo que dar “reculativa” y de sus soberbias y amenazas de mantenerse alejado de MORENA, pasó a anunciar en un video que se dio a conocer el fin de semana, a ser sumiso con MORENA y reflexionar sobre la posibilidad de afiliación.

En el Partido de Andrés Manuel López Obrador aquí en Tabasco, se están dando demasiados conflictos, los demonios se desataron desde que el futuro candidato a presidente de la República por ese partido, anunciara que Adán Augusto López Hernández es prácticamente quien abanderará al movimiento en la contienda por la gubernatura para el 2018, el alcalde de Comalcalco Javier May Rodríguez y el ex candidato a la presidencia municipal de Centro de ese instituto en las elecciones pasadas, Octavio Romero Oropesa, se sumaron a la molestia de Evaristo Hernández, porque prácticamente habían sido desbancados, se han mantenido al margen de MORENA y han dejado a la dirigencia con Adán, caminar solo.

El Partido Movimiento de Regeneración Nacional en Tabasco, está mostrando dos grupos, el que encabeza Adán Augusto López Hernández y los que forman la corriente que se siente avasallada con la prácticamente nominación del actual dirigente a la contienda por la gubernatura en el 2018, la lucha es fuerte, por lo pronto, el ex alcalde de Centro Evaristo Hernández y Adán Augusto López Hernández, han escenificado este conflicto públicamente, Hernández Cruz habría dicho que con Andrés Manuel López Obrador lucharía codo con codo en la búsqueda de la Presidencia de la República, pero que se mantendría alejado de la dirigencia estatal y trabajaría en la reconstrucción de seguidores para el tabasqueño, el freno que puso Adán Augusto López Hernández, hizo que Evaristo Hernández Cruz le bajara a sus pretensiones y se muestre más dócil con la dirigencia estatal y con sus aspiraciones con MORENA, en donde la posibilidad de ser candidato a gobernador, es muy remota, pero sí podría negociar alguna candidatura de menos valor.

La difícil situación en MORENA, mostrada por la aspiraciones de los principales actores políticos por la gubernatura de la entidad, es sin duda, la muestra de la ambición de lo que pretende, olvidándose que para hacer frente al gobierno y al partido de la Revolución Democrática, necesitan unidad y alianzas que fortalezcan el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador y los pleitos y conflictos que vemos en la palestra, solamente sirven para desanimar a una militancia que no se define por que ha faltado un liderazgo serio y profundo en la dirigencia estatal.

Grillos y Grillas

El nuevo mercado público Pino Suárez sigue envuelto en la discusión por las pretensiones de quienes han mantenido intereses por muchos años en esa central de abasto, la falta también de información y convencimiento de las autoridades municipales, ha sido un motivo para que no lleguen a los acuerdos necesarios de iniciación de los trabajos, por lo pronto, el mercado provisional que se tenía pensado iniciar labores en los primeros días de octubre o principios de noviembre, está muy lejos de que se logre, no hay avances en la obra y la falta de agua potable, drenaje y baños públicos, hacen ver lo lejos que está de que se entregue esta obra para desalojar lo que será el nuevo mercado, la necesidad de construir un mercado moderno y funcional, no está a discusión, el asunto estriba en que no hay de parte de las autoridades municipales, la capacidad y voluntad para resolver las inquietudes de los locatarios, los intereses de los funcionarios municipales que obtienen ganancias superiores al millón de pesos mensuales, es también otro conflicto que abona a que no se logre el convencimiento para trasladar a los locatarios al mercado provisional, el tiempo avanza y no vemos de qué forma puedan realizar la nueva obra, si no concluyen el lugar adonde pasarán los que laboran en el mercado que pronto se tendrá que demoler, el alcalde Gerardo Gaudiano Rovirosa, cargará con toda la responsabilidad en caso de que no se llevara a cabo esta construcción que pasaría a la historia cuando ya tienen el recurso asignado… Quien se llevó al nota al realizar el grito de independencia en su municipio de Macuspana, fue el alcalde José Eduardo Rovirosa, que de mal gusto y en forma grotesca cambió el protocolo de la arenga tradicional, para pedir vivas para su persona, la gente mostró el repudio y el descontento por la actitud del alcalde, que una vez más muestra su ignorancia en un acto tan solemne, como es el festejo del Grito de Independencia, el partido que representa y los legisladores, deberían hacer un llamado o extrañamiento a este alcalde que se burla de un hecho heroico, como lo hizo en el Grito de Independencia… Nos leemos mañana.