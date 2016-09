Aquí… Tabasco dice

Abiud Pérez Olán

abiudperez@hotmail.com

La necesidad de que se logre la construcción del nuevo mercado José María Pino Suárez, debe de ser una prioridad del gobierno municipal de Gerardo Gaudiano Rovirosa, el recién llegado alcalde no puede estar esperando a que el gobierno del Estado le resuelva todos los problemas y debe comprometerse con los ciudadanos capitalinos para que esta obra no siga en suspenso, la marcha de ayer de unos cuantos locatarios, deja muy claro que sólo falta hacer un buen trabajo de información y compromiso de respetar a cada uno el lugar que le corresponde por los años trabajados y por pertenecer a la agrupación de locatarios que labora en esa central de abasto, es necesario, de una vez por todas, sanear el gran negocio del mercado, entre monopolios y autoridades municipales que reciben a la mano más de un millón de pesos mensuales por permitir irregularidades.

El mercado Pino Suárez tiene más de 50 años de haberse fundado, aunque se le han hecho remiendos, se encuentra en mal estado, la higiene y la inoperatividad, exigen la construcción de un nuevo mercado de acuerdo al proyecto que ya se presentó a la Federación, no aprovechar el recurso económico que se asignó desde el gobierno federal y la otra parte que compromete el gobierno estatal, sería una verdadera grosería para esta sociedad que necesita una central de abasto popular que funcione y que permita desde luego, ser un atractivo turístico, como alguna fue este tradicional mercado que se encuentra en manos de mafiosos y corruptos funcionarios públicos que son los que se oponen a la remodelación que tanto se necesita.

Ayer llegaron a exigir un diálogo con el gobernador, no más de 40 locatarios, con la amenaza de que de no ser escuchados, arreciarán sus protestas, pero en este caso no les asiste la razón, la remodelación y reconstrucción del mercado, es una necesidad que no se puede atrasar, porque sería rechazar un dinero que tiene límite de ejecución, si en el mes de diciembre no se inicia la obra, la Federación exigirá al municipio de Centro regrese los recursos asignados bajo el programa nacional que la Secretaría de Hacienda puso en marcha el año pasado para reconstruir mercados de todo el país, estados como Sonora, Sinaloa y otras entidades norteñas, que también recibieron esta oportunidad, ya han ejercido este recurso y los mercados han resultado verdaderos centros comerciales tradicionales.

En el caso de Tabasco, como siempre se oponen a una obra pública cuando se afectan intereses de una minoría que prefieren seguir lucrando de tal manera, que dejan atrás el avance y la modernidad que se les oferta, el mercado José María Pino Suárez tiene que ser remodelado, porque de lo contrario se corre el peligro de que en cualquier momento pueda surgir un incidente del que tengamos que lamentarnos; el gobierno tiene que hacer su trabajo de investigar quiénes son los que están detrás de las protestas de la remodelación y aplicar todo el peso de la ley, el monopolio también es otro asunto que se opone a que tengamos un mercado nuevo.

El mercado Pino Suárez, como toda la obra pública, no pertenece a un solo grupo, sino a toda la sociedad y las uniones que se agrupan en esta central de abasto, no pueden impedir, de ninguna manera su remodelación, porque no son los propietarios y las 14 uniones representadas, tienen que escuchar y aceptar la propuesta de remodelación y tomar en cuenta que toda obra causa algunos conflictos, por lo tanto, la reubicación por el tiempo de construcción, vale la pena, cuando se ofrece un proyecto de un nuevo mercado con estacionamientos y espacios que aparte de higiénicos, serán mejores.

Grillos y Grillas

Todo parece indicar que algo está sucediendo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los problemas que a diario se dan, son precisamente porque el negocio del transporte es una gran mina para los funcionarios de esa dependencia, ayer de nueva cuenta cerraron los pochimovileros de Las Gaviotas el Puente Grijalva II, lo que provocó una verdadera locura con el tráfico en esa zona, un día antes el periférico también fue bloqueado por los volqueteros que exigen se ponga orden en esta transportación de materiales y el uso de volteos en la movilización que no se encuentra regulada y propicia el pirataje, la palabra Pirata está de muy de uso en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todos exigen que se ponga orden en el ramo al que se dedican, lo mismo sucede con los taxis, con las combis, con el transporte Foráneo y hasta con el asunto de la UBER y el Transbus, nunca como ahora el sistema de transporte ha tenido tanto problema y por lo tanto, habrá que realizar una investigación, para ver qué es lo que está pasando y poner orden en una secretaría que se está convirtiendo en el talón de aquiles del gobierno del Estado… El diputado Juan Manuel Fócil volvió de nueva cuenta, a arremeter sobre el tema del transporte, hasta habló ayer de buscar la forma de liberarlo, y creo, que eso vendrá de alguna manera, a terminar con los conflictos que arman lo que llaman pirataje, cuando se usan unidades que no tienen permisos, ni placas, todo mundo sabe que existen, pero nadie pone orden, porque resultan un gran negocio las cuotas que pagan a la mano por trabajar, cuando el transporte público de Tabasco se libere, terminará la mina de oro para estos funcionarios corruptos que han encontrado en un sistema como el que se tiene, una manera de almacenar fortuna a cambio de problemas y conflictos que afectan a la sociedad… Nos leemos mañana.