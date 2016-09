Aquí… Tabasco dice

Abiud Pérez Olán

abiudperez@hotmail.com

Reconsiderar el tema de la entrada en funciones del Transporte privado UBER en la entidad, es sin duda, una buena medida del gobierno, no se podría cerrar el paso a una buena opción de transportación segura y de calidad, además de ser un paliativo a la crisis del empleo, el gobernador Arturo Núñez anuncia que aunque no se encuentra en la legislación tabasqueña este asunto, seguramente se trabajará para accesar y todo quede dentro del marco legal, así es como se esperaba y no un choque entre aspirantes a un empleo y el gobierno tabasqueño, recordemos, que la constitución es muy clara, lo que no está prohibido, está permitido y para los legisladores tabasqueños esta es una buena tarea.

A casi diez días de que inició labores el transporte privado de UBER, tanto de las autoridades, como de esta empresa y prestadores de este servicio, parece haber bajado bastante los señalamientos en los medios de comunicación y el gobierno propone estudiar este asunto que podría ser de mucha ayuda para quienes tienen la necesidad de buscar un empleo luego de la severa crisis en que nos metió la caída del precio del petróleo, los inversionistas de la empresa UBER también deben de mantener una posición de respeto a las instituciones de gobierno para llegar a un buen arreglo y se respete la inversión y el trabajo de quienes están ingresando a una empresa que desconocen.

El gobernador Arturo Núñez tiene razón cuando dice que con la ley todo, contra la ley, nada, y eso, sería muy firme de parte del Estado, para quienes intentan hacer empresa nueva y la entrada en operación del transporte privado UBER en la capital del Estado, es una modalidad, reconoce que no está legislada dentro del marco de la ley y por lo tanto, dejó en claro que cualquier persona o empresa que quiera prestar un servicio, tendrá que respetar el marco legal, aquí, no hay una legislación y como muchas cosas que han surgido a raíz de los nuevos servicios informáticos que han puesto al mundo en una situación laboral y de conocimiento, aun nuestros legisladores federales y estatales, no pueden legislar, porque no se encuentra la forma de sancionar a quienes utilizan estas herramientas.

La sociedad tabasqueña está del lado de este servicio, fueron las mayorías las que se han proclamado porque se respete el servicio privado de transportación de la empresa UBER, las cámaras empresariales han dado un voto de confianza a estos trabajadores del volante y por lo tanto, qué bueno que hay la pretensión de resolver un asunto dando una gran oportunidad para que los trabajadores de este servicio, desempleados por la difícil situación que vivimos en el sureste de la República Mexicana, encuentren una forma de sobrevivir.

La demanda del servicio de transportación privada UBER, ha sido un éxito, mujeres y hombres que se han puesto al frente del volante con su unidad, han recibido a más de 12 mil usuarios que se encuentran satisfechos con el servicio y de los cuales según informa la empresa, el 50 por ciento de los operadores son hombres y la otra parte mujeres, la calificación por el servicio ha sido de excelente, qué bueno que han bajado las presiones y es el momento para que los representantes de esta empresa hagan una propuesta al gobierno para que los legisladores tomen cartas en el asunto y puedan trabajar dentro del marco legal.

Grillos y grillas

Sigue en espera la decisión que tengan que tomar los diputados que han abandonado sus partidos y se mantienen como independientes, se necesita que resuelvan su situación para que el Partido de la Revolución Democrática pueda tener su mayoría absoluta y continúe al frente de la Junta de Coordinación Política José Antonio de la Vega Asmitia, el asunto es el control del presupuesto, la asignación de los mejores empleos en el Poder Legislativo y desde luego, las cuentas públicas que ya están en proceso… Nos leemos mañana.