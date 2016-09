Aquí… Tabasco dice

Abiud Pérez Olán

Con las declaraciones del dirigente estatal de MORENA en Tabasco, Adán Augusto López Hernández, sobre las actividades que realiza Evaristo Hernández Cruz con la asociación Un millón de Amigos por Andrés Manuel López Obrador, queda confirmado que la ruptura entre el ex candidato a presidente municipal de Centro y ex priísta, es una realidad, los comentarios y decires sobre el tema, pasan a la realidad, el hombre de confianza del aspirante a candidato a presidente de la República y encargado de los asuntos del recién formado partido, se deslinda de cualquier conflicto que pudiera tener López Obrador con la integración de esa asociación civil, que va recolectando firma y promoviendo el voto a favor del tabasqueños, por lo que más clara, ni el agua, cada quien iría por su lado.

Evaristo Hernández Cruz, es un político nato, desde que inició sus estudios en la escuela secundaria y preparatoria, era muy inquieto y siempre participó en actividades estudiantiles, se le recuerda muy bien en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, cuando estudió la carrera de licenciado en derecho, siempre con mano dura, pero luchando por sus ideales que algún día logró conjuntar al integrarse al Partido Revolucionario Institucional y a la función pública, donde obtuvo precarios cargos con respecto a sus actividades y desempeño, aunque siempre se le reconoce ha vivido de la función pública y de la política, deja al PRI en los momentos más críticos de este instituto, para integrarse a medias a un proyecto político en donde claro está, no lo quieren.

Acusado por el propio Andrés Manuel López Obrador, de corrupto y de pertenecer a la mafia del poder en Tabasco, después fue santificado y perdonado por el mismo Andrés Manuel, por los errores cometidos a lo largo de su carrera priísta, Adán Augusto López Hernández le dio la bienvenida y aunque poco sabemos qué realmente fue lo que pasó, la ruptura se venía mencionando y el propio Evaristo Hernández dijo hace unos días, en el programa Telerreportaje, que se deslindaba del Partido MORENA y que el trato de su asociación civil Un Millón de Amigos por López Obrador, sería netamente con el aspirante presidencial, con acusaciones a medias y dichos, el ex candidato a presidente municipal de Centro, dejó entrever las malas relaciones con el dirigente estatal de MORENA y que el pasado viernes lo confirmó el propio Adán Augusto.

Así como Evaristo Hernández, migraron decenas de priístas que ambicionan el dinero público y el poder y que sabiendo la garantía que da Andrés Manuel López Obrador cuando viene en las boletas electorales, ambicionan cualquier candidatura para ver si es cola y pega, pero se olvidaron de Adán Augusto López Hernández, que además de ser un político celoso y con fuertes intereses dentro de su partido, le ha cerrado el paso a quienes vieron tierra fértil y se engañaron al llegar a MORENA, el caso de Evaristo Hernández y los señalamientos de Adán Augusto de que se deslinda de las actividades del ex priísta, nos muestra que la situación está muy tensa.

MORENA vive momentos álgidos y desde luego, muy serios, la salida de Juan Pablo de la Fuente con una renuncia escandalosa, en donde acusa a Adán Augusto López Hernández de haberle tendido una trampa y haberle cerrado el paso a sus pretensiones de estar en el partido de López Obrador, aun cuando el Tribunal Electoral le dio la razón al legislador, este prefirió emigrar a otro partido, donde se le está esperando con los brazos abiertos para formar la mayoría, y es que por los intereses que representa también su padre Alejandro de la Fuente Godínez, no le quedaba de otra, más que afianzar a José Antonio de la Vega, en la mayoría del Congreso y Adán Augusto López Hernández, se la puso fácil, así también, el diputado Atila Morales Ruiz, mantiene la amenaza de irse al PRD, lo que ahondaría los conflictos en MORENA, que ya perfilado, rumbo a las elecciones del 2018, empieza a representar conflictos que podrían dañar su futuro.

Los graves problemas que se viven en Tabasco, inseguridad, desempleo, falta de atención de los ayuntamientos hacia la ciudadanía, complican que el PRD pueda sostenerse en el gobierno y todo parecería indicar que MORENA tendría una gran posibilidad de llegar al gobierno con el propio Adán como candidato, según Andrés Manuel López Obrador lo ha propuesto, pero todos estos conflictos en puerta, podrían cerrar esa posibilidad, si no se hace un trabajo de cirugía política y llamar a la reconciliación.

Grillos y Grillas

El enfrentamiento y desacuerdos que se dan en nuestra sociedad por el impulso que se le da a las bodas entre personas del mismo sexo y la adopción de niños en estas parejas, despierta algunas inquietudes entre nuestra sociedad, quizá, porque el concepto que tenemos de quienes tienen preferencias sexuales diferentes a los que llamamos normales, se ha mostrado en medio de escándalos y perversidades, pero habría que entender el concepto que tenemos de familia, en donde precisamente la desinformación y el abuso de los medios de comunicación que impulsan el consumismo y la falta de valores, tiene a nuestra sociedad en medio de la confusión, aquí en Tabasco, unas mil 200 personas se mostraron inconformes por la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, de que se acepten las bodas gay en todo el país y desde luego, tengan derecho de adoptar, en lo personal, creo, que es una falta de respeto lo último, aunque cada quien es libre de hacer con su cuerpo y su vida lo que desee y guste, siempre y cuando no cause daño a terceros y un niño que no tiene la menor idea de lo que es la vida, no tienen por qué encaminarlo hacia una vida que lo haría infeliz, sin duda, teniendo una sociedad como la nuestra, en donde pocos podrían aceptarlo y las duras críticas y señalamientos desde su niñez, los llevaría ser un ser lleno de amarguras y frustraciones, ese es un puesto de vista personal y las autoridades, principalmente los legisladores que se dicen liberales, deben atender esta situación con verdadera conciencia… Nos leemos mañana.