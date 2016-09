Apunta Ismael Hernández a Tokio 2020

Orgulloso por el trabajo que hizo la delegación mexicana durante los Juegos Olímpicos Río 2016, ganar bronce y tener el apoyo de cada una de las partes involucradas en su deporte, el pentatleta Ismael Hernández dejó en claro que rumbo a Tokio 2020 hay que volver a empezar de cero.

Ciudad de México

Notimex

“Nunca cuentas los pollitos antes de que nazcan siempre debes disfrutar los momentos, siempre vamos paso a paso mejorando. No tengo competencias en este año, hay descanso, se planea competir en un Mundial y Copas del Mundo, empezar desde abajo y construir el nuevo ciclo olímpico”, explicó el atleta.

El medallista de bronce de pentatlón moderno en Río 2016 resaltó el accionar de todos los atletas en general y con miras a otras competiciones descartó presión por el hecho de ya tener colgada una presea olímpica.

“Excelente trabajo, increíble, estoy orgulloso de cada uno de los 125 representantes de la delegación mexicana. No hay presión (para competencias siguientes), el compromiso es dar lo mejor de mí y dar las competencias de mi vida en las justas importantes que vengan para este ciclo olímpico, pero eso no significa que siempre me vaya a colgar una medalla”, apuntó.

“No hay presión. Siento una responsabilidad por lo que puedo devolver a mi deporte para que crezca y lo que puedo hacer para impulsar el deporte mexicano en general”, recalcó.