Apuesta por la música

Apuesta por la músicaSeguimos apostando a la nueva generación y al sonido único y particular que vamos descubriendo”, comentó presidente de la discográfica

Ciudad de México

Notimex

Los artistas Victoria “La Mala”, Ángel Batista (Mr. Paradise), Jayro Rosado y Karen Rodríguez representan a la nueva apuesta del intérprete de bachata Romeo Santos, mediante el sello Roc Nation Latin.

“Estamos convencidos que con la firma de Mozart La Para, Jayro Rosado, Karen Rodríguez, Victoria ‘La Mala’ y Mr. Paradise vamos por buen camino.

“Contamos con una diversidad musical, desde regional mexicano, pop, urbano, tropical y bachata. Seguimos apostando a la nueva generación y al sonido único y particular que vamos descubriendo”, comentó al respecto Johnny Marines, presidente de la discográfica.

Victoria “La Mala” se ganó un lugar dentro de la escena gracias a la mezcla que realiza entre banda y hip hop; ella describe este híbrido musical como enigmático.

En tanto, Mr. Paradise, nacido en República Dominicana, y criado en España, se ha distinguido por su toque urbano que se basa en combinar letras profundas sobre problemas sociales con un ritmo comercial y original. Hoy en día, después de un largo proceso de aprendizaje, paciencia y dedicación, decide empezar de nuevo con su más reciente e impactante sencillo “Forastero”.

Karen Rodríguez acaparó la atención nacional por ocupar el número 10 del programa “American idol”, convirtiéndose en una de las favoritas del público con poderosas interpretaciones de “Hero”, de Mariah Carey; “If you had my love”, de Jennifer Lopez; “Just the way you are”, de Bruno Mars, y “No me queda más”, de Selena.