Aprueba INE modificaciones

Aprobó modificar un anexo del Reglamento de Elecciones que expidió el Consejo General, respecto al registro de precandidatos y candidatos

Ciudad de México

Notimex

La Comisión de Vinculación con los organismos públicos electorales locales del Instituto Nacional Electorañ (INE) aprobó modificar un anexo del Reglamento de Elecciones que expidió el Consejo General, respecto al registro de precandidatos y candidatos.

Ello, luego del oficio que remitieron las representaciones de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), y Verde Ecologista de México (PVEM).

Así como Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social, quienes precisaron que el registro de precandidatos y candidatos es atribución de ellos, por lo que no debe dejarse abierta esa posibilidad “a todo público”.

En sesión ordinaria efectuada en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), los consejeros integrantes de dicha comisión señalaron que “en ningún momento la autoridad va hacer nada si no cuenta con la validación del partido político”.

El consejero Ciro Murayama Rendón precisó que el anexo 10.1 regula el funcionamiento del sistema nacional del registro de candidatos y permite al INE conocer quiénes son los precandidatos y candidatos que contienden “en cualquier lugar del país y desde ese punto de vista, fiscalizarlos”.

Recordó que el otrora Instituto Federal Electoral (IFE) no contaba con la atribución de fiscalizar candidatos locales y bastaba con que la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos contará con un registro de los candidatos a cargos de elección federal.

“Ahora como también fiscalizamos candidatos a diputados locales, a presidentes municipales o a gobernadores, en el momento en que los partidos validan sus precandidatos en el sistema de fiscalización, nosotros les damos seguimiento”, explicó el presidente de la referida comisión.