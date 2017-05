Apoyo total a la educación

Afirmó que es fundamental enfocar nuestros esfuerzos en este rubro, para reducir la desigualdad social

El acceso a la educación es fundamental para que las personas se integren a la comunidad, eleven su autoestima, consigan un empleo y logren una mejor calidad de vida, ya que mientras más conocimientos haya se reduce la desigualdad, manifestó la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF, Martha Lilia López Aguilera.

Durante el programa Familia DIF, Nuestra Familia, comentó que en la vida nos encontramos con diversas situaciones que muchas veces hacen que nuestros planes y metas tomen caminos distintos, y que dejemos la escuela, interrumpiendo de manera indefinida nuestra educación básica.

Para hablar de este tema, tuvo como invitada en la emisión radiofónica a Martha Osorio Broca, titular del Instituto de Educación para Adultos (IEAT), quien subrayó que para aprender nunca es tarde, y las personas de 15 años de edad en adelante tienen oportunidad de retomar su enseñanza académica y certificar sus conocimientos.

Detalló que el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), es el organismo rector de programas y pautas de trabajo, y a nivel estatal el IEAT está encargado de las tareas de alfabetización, enseñanza de primaria y secundaria, y el combate al rezago educativo en general.

Se imparte una educación incluyente, pues atendemos a personas con discapacidad auditiva y visual, y a jóvenes con Síndrome de Down en todos los municipios; por ejemplo, en Nacajuca se abrió el salón Down y se capacita en Braille; en Macuspana desde hace tres años tenemos un grupo de Braille y ya sale nuestra primera generación de primaria, apuntó Osorio Broca.

Indicó que los programas del IEAT son gratuitos, y para inscribirse sólo se requiere copia de la credencial de elector y de la CURP, y dos fotografías; además, en caso que el solicitante no tenga los dos últimos requisitos, el personal del Instituto les toma las fotos y baja la CURP, para evitar que hagan gastos.

Subrayó que Tabasco es de los estados que más aporta a la educación, y que no se pagan libros o asesoría, aparte que el año pasado recibieron del gobierno estatal dotaciones de tabletas electrónicas, para aplicar exámenes en línea. En ese sentido, citó que en 2016 ocupamos el segundo lugar nacional en esas evaluaciones con buenos resultados, con 27 mil, mientras que Nuevo León logró 30 mil.

Alfabetizando al estado

En cuanto a la Cruzada de Alfabetización y contra el Rezago Educativo, Martha Osorio dijo que buscan reducir otros cinco puntos los índices porcentuales que prevalecen; afirmó que al inicio de este gobierno estábamos por encima de la media nacional en analfabetismo, pero en 2016 se diseñó el plan y lograron bajar cinco puntos, y se trabaja para seguir avanzando.