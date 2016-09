Apoyo a productores

Con un monto total de Seiscientos 12 mil 600 pesos para la mejora productiva de 502 hectáreas de ambos rubros

Tacotalpa

Redacción

Rumbo Nuevo

El presidente municipal de Tacotalpa, Efraín Narváez Hernández, encabezó este día la Entrega de Incentivos Agroproducción Integral 2016, en beneficio de 65 productores de Palma de Aceite y 61 de Plátano, con un monto total de Seiscientos 12 mil 600 pesos para la mejora productiva de 502 hectáreas de ambos rubros, beneficios que la administración en turno gestionó ante la federación y que este día hizo entrega el titular de la SAGARPA delegación Tabasco, Carlos Hernández Reyes.

A nombre de los productores locales de Tacotalpa, el ciudadano Juan Manuel Jiménez Gómez, agradeció al delegado estatal de la SAGARPA por la entrega de estos productos tecnológicos que será de gran apoyo para abonar el campo, particularmente al alcalde municipal, Efraín Narváez Hernández, por hacer las gestiones ante las instancias correspondientes para bajar beneficios a la población.

En el uso de la voz, el primer regidor expuso que la principal fortaleza de Tacotalpa es su campo, precisando que lo que no se produce en estas tierras es lo que no se siembra, y explicó que con fundamento en los estudios que se le han hecho a los campos de esta comuna, arrojan que la producción de Higo también se da y existe la persona que se compromete a comprar el producto.

Aunado a lo anterior anunció que a través de la Dirección de Desarrollo Municipal, a partir de este día se pone en marcha el programa de Bombas Aspersoras de Mochila al 50 por ciento para beneficio de los productores Tacotalpenses.

Por su parte, el Delegado Estatal de la SAGARPA, Carlos Hernández Reyes, comentó que en Tabasco se produce el 70 por ciento de la producción nacional que se consume en el país en estos rubros, y exhortó a los productores locales a apostarle al campo para que siga creciendo la producción de plátano y palma de aceite. “Nada más les pido que no vayan a sembrar discordia porque también se da”, puntualizó.