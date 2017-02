Apoyaré fortalecimiento del partido: Valdivia de Dios

“Voy aportar para que en el partido se logre fortalecer y sobre todo en unidad podamos transitar de una dirigencia a otra, pondré todo de mi parte”, dejó en claro el presidente interino del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Valdivia de Dios, al asegurar que el tema de la convocatoria para renovar este organismo, sigue en manos de la dirigencia nacional.

En entrevista con los medios al término del homenaje póstumo que se realizó en memoria de Pedro Reséndez Medina, destacó que aquellos priistas que fueron al evento de Andrés López Obrador “pueden llegar hasta la expulsión”.

¿Y la convocatoria para la dirigencia estatal?

“Es un tema que todavía no está resuelto, está en manos del Comité Ejecutivo Nacional”.

Se le cuestionó que la diputada federal Georgina Trujillo dejó abierta la posibilidad que no se emita convocatoria sino habla de un proceso en el que usted tendría que presentar su renuncia para que el Consejo Político convocara.

“En los estatutos hay muchas posibilidades y en mi carácter de presidente, hoy en día en funciones, solamente acataré las instrucciones que el Comité Ejecutivo Nacional me dé”.

“Todavía no tenemos resuelto, soy el más disponible y el más exigente de los tiempos”.

¿Está dispuesto a presentar su renuncia si así se acuerda al interior del Consejo Nacional, si la dirigencia se lo pide para dar paso a una nueva elección?

“Créeme que voy aportar para que en el partido se logre fortalecer y sobre todo en unidad podamos transitar de una dirigencia a otra, pondré todo de mi parte”.

En el caso de los militantes del PRI que fueron a este evento de Morena, ¿qué pasa de ellos, no se les va hacer nada, se les va a llamarla atención?

“Todos estos casos van a estar en revisión de Justicia Partidaria, todo tiene un procedimiento y todo tendrá que votarse en ese espacio de procedimiento, ahora si a mí me preguntas si es una urgencia de nosotros de atenderlo, entonces se va atender, pero ahorita lo más importante para nosotros como partido es lo que ustedes han comentado, la renovación de la dirigencia”.