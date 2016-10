Apadrinan “El último aliento”

Pablo Montero y Gon Curiel apadrinaron el reestreno de la puesta en escena

Ciudad de México

Notimex

El cantante Pablo Montero y el standupero Gon Curiel apadrinaron el reestreno de la puesta en escena de “El último aliento” que ofrecerá únicamente cuatro funciones en el Foro Sylvia Pasquel a partir de ayer sábado.

Montero y Curiel realizaron el tradicional corte de listón en compañía de Pasquel, quien es además la productora de este montaje en el cual participan las actrices Daniela Ibañez, Michelle Batres, Caudia Marín y Amaya Blas.

“Yo quiero mucho a Sylvia, a Alejandra (Guzmán), a todas; cuando me invitó me dio mucho gusto, y sobre todo por tener este foro, que es muy importante para darle oportunidad a la gente, y sobre todo a esta puesta en escena. Te felicito, Dios te bendiga y que te siga yendo muy bien”, expresó Montero antes del corte inaugural.

Por su parte, Gon Curiel resaltó “Para mí es un honor porque Sylvia es alguien que me ha apoyado en mi carrera como comediante, un gran paso para mí fue estar en este foro, eso fue su idea, no sabía si iba a funcionar y ya llevo aquí tres años.

Ella me ayudó a dar un gran paso y por eso la voy a apoyar siempre, además las cosas que hacen en este lugar están increíbles, como esta serie de obras pequeñas que hablan de mujeres verdaderamente importantes de la cultura artística, Sylvia muchas felicidades”, agregó.