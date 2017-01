Anteponer discrepancia

El miembro fundador del PRD en Tabasco, enfatizó que es necesario la unidad, para lograr hacer frente a los nuevos retos que se tienen por delante

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

En lo que podría considerarse como el inicio del regreso de los fundadores a la dirigencia estatal del PRD, Darvin González Ballina, llamó a quienes contribuyeron a construir el movimiento democrático en Tabasco al “aglutinamiento” de las fuerzas políticas progresistas para “lograr los cambios que se requieren” a fin de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Antes de la inauguración de la exposición fotográfica “Memoria viva: 22 años de la represión al movimiento democrático en Plaza de Armas”, el segundo dirigente del PRD después del fundador Andrés Manuel López Obrador, exhortó a sus correligionarios a no “tirar a la basura” 29 años de lucha, de resistencia social, política y económica, de quienes “llenos de fe” fincaron sus esperanzas en la democracia para salir de la marginación.

“Es el momento de anteponer nuestras discrepancias, el interés personal o de grupo, por el interés supremo de los ciudadanos, que conservan aún una ventana de esperanza para lograr un verdadero cambio”, manifestó González Ballina en una clara invitación a participar en la elección del sustituto del diputado federal Candelario Pérez Alvarado a la presidencia estatal del PRD que se estima sea en marzo venidero.

De la muestra

A la muestra del fotógrafo Tomás Rivas López en los arcos de la Plaza de Armas, acudieron más de un centenar de militantes, entre ellos los diputados Marcos Rosendo Medina Filigrana, Charles Méndez Sánchez, Norma Gamas Fuentes y José Atila Morales Ruíz; así como la síndico de hacienda del ayuntamiento de Centro, Casilda Ruíz Agustín, la rectora de la Universidad Intercultural, campus Tacotalpa, Adela Méndez Martínez y Dolores Gutiérrez Zurita, ex directora de Comunicación Social y Relaciones Públicas del gobierno estatal, entre otros.

Sorpresivamente, antes del acto, Nicolás Haddad López, que, como dirigente estatal del PRI, encabezó el desalojo violento de la Plaza de Armas del 19 de enero de 1995, revisó la exposición en la cual aparece hasta en tres fotografías.

“Salgo en la foto pero no en el presupuesto”, ataja cuando se le dice que también él es protagonista de esa controvertida historia con la cual empezó a cerrar el siglo pasado. “Vengo a instalar a Leandro Rovirosa Wade, a Enrique González Pedrero y no aparezco en el gabinete”, comenta al tiempo de anunciar que va de nuevo por la dirigencia estatal del PRI.

–¿Es como revivir un muerto?– observa el reportero.

–Precisamente, ese es el reto–, responde antes de fundirse en un abrazo de civilidad política con González Ballina, quien, además de organizador, es uno de los primeros en llegar al evento.

Tras la intervención del actual funcionario de la Sedesol Tabasco, hablan Enrique Fernández Valdés, Auldárico Hernández Gerónimo, que llegó tarde al acto, Nidia Naranjo Cobián y el propio autor de la imágenes, algunas en las que aparece el actual dirigente nacional del Morena, Andrés Manuel López Obrador.

“La democracia nadie te la regala. Se lucha para conquistarla”, dice Fernández Valdez, quien antes del desalojo fuera detenido junto con 40 correligionarios el 12 de diciembre de 1994, “por mil soldados, policías y federales”.

“No nos hemos ido”, proclama Hernández Gerónimo en coincidencia a la invitación de González Ballina por retomar la dirigencia partidista de la corriente política que encabeza el diputado Juan Manuel Fócil Pérez.