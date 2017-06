ANJ: Vamos avanzando

Al colocar la primera piedra de una planta piloto para producir biocombustible a partir de microalgas, el gobernador Arturo Núñez Jiménez destacó la importancia de la innovación tecnológica en la transición energética, para que el país y Tabasco no dependan sólo de la industria de los hidrocarburos. “Estas acciones colocan al estado en el mapa de la ciencia y la tecnología”. Por otro lado, resaltó la colaboración de las fuerzas federales para frenar la llegada de células del crimen organizado en el estado, hechos que no se presentaban desde 2013 en la entidad.

Establece el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez que en los últimos acontecimientos delictivos, que no se presentaba desde el 2013, se tuvieron indicios de que células delictivas como el cártel Jalisco Nueva Generación pretenden llegar a esta entidad, pero “con colaboración de todos los niveles de gobierno se está combatiendo”.

En entrevista con los medios, el jefe del Ejecutivo indicó que se tiene la colaboración de la Marina y de otras entidades para un combate frontal contra la delincuencia.

“Se ha platicado que desde agosto de 2013, no teníamos evidencia de presencia de cárteles de delito organizado en Tabasco; pero recientemente, ejecuciones, ajuste de cuentas, narco mantas y cartulinas, nos advirtieron que había presencia de estas células, y con el golpe que se dio hace tres semanas, detectamos que una célula del cártel Jalisco Nueva Generación estaba por la zona”.

Añadió que con “con lo que se acaba de dar, ello con la participación de Chiapas y Campeche, el cual era un capo que estaba trabajando a través de Campeche y Tabasco, hemos dado golpes, y reconoce especialmente el apoyo de inteligencia de la Marina y Armada México, que nos ha ayudado en esta tarea”.

Destacó que “vamos a seguir combatiendo el crimen, no quede la menor de las dudas”.

Se trabaja para diversificar a Tabasco

De igual forma, el mandatario estableció que “en la presentación que se está haciendo, que es una emprendedora, una innovación tecnológica que se da en la transición energética, para que el país no depende solamente de los hidrocarburos, que son importantes, pero como dice la conseja popular, en ningún aspecto debe ponerse todos los huevos en un solo canasto”.

Destacó que esta planta que se comenzó a construir en Cunduacán, “no una sola fuente de energía, además de que se trata en el caso de los recursos fósiles que es energía no renovables y la que se está impulsando la creación de biomasa de micro algas y renovables, y la de hidrocarburo es una industria sucia”.

Destacó que “estas energías son limpias. Entonces, por la diversificación energética por contribuir en la transición energética de Tabasco y de México; todo ello por el hecho y energía renovables y limpias estamos muy contentos”.

Arturo Núñez dijo que “vamos avanzando; damos el testimonio de las desarrollos de las plantaciones forestales comerciales que se han ido expandiendo 50 mil hectáreas de plantaciones comerciales; ya hay una primera agro industria de la madera que es la única del sur sureste de tablero de mediana intensidad; existen otros proyectos y está la expansión de la palma de aceite; ya hay una extractora de aceite que duplicó su capacidad de procesamiento para producir y extraer aceite”.

“Hay una segunda que está por inaugurarse en Emiliano Zapata y hay por lo menos hay otros dos proyectos, que serían cuatro en total extractora de aceite que vienen a justificarlo”.