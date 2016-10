Angelina Jolie arrepentida

La actriz podría estar arrepentida de pedir el divorcio. Al menos eso revela un amigo íntimo, que asegura que Angelina “echa de menos a Brad”

Ciudad de México

Agencias

“Angelina Jolie se arrepiente de haber pedido el divorcio a Brad Pitt. Le echa muchos de menos”. Al menos, así de rotundo lo confirma un amigo cercano a la actriz a Paris Match, cuando se cumple un mes después del comunicado que confirmaba la separación de la famosa pareja.

Tras calmarse y pensar mucho sobre ello, Angelina Jolie habría cambiado su idea sobre dejar a Brad Pitt. Además, uno de los familiares también lo reconoció días atrás a ‘HollywoodLife': “No come y no deja de dar vueltas por la casa de los nervios que tiene”.

Jolie se mata de hambre

Meses antes de que Angelina Jolie anunciara su divorcio de Brad Pitt, se dio a conocer que la actriz estaba muriendo poco a poco por la fuerte anorexia que padecía y la cual tenía muy preocupado al galán de Hollywood. Ahora medios norteamericanos indicaron que la ganadora del Oscar no quiere comer para llamar la atención y por la tristeza de su fracaso matrimonial con el padre de sus hijos.

De acuerdo con Celeb Dirty Laundry, la actriz está muy preocupada por su peso, debido a la anorexia que padece desde hace varios años y por la cual se ha mantenido en todos los titulares de medios internacionales. “Quiere que el público piense que está luchando mentalmente y físicamente, pero, de hecho, todo contra lo que está luchando es su ego”, comentó un informante.

La fuente señaló que Angelina Jolie desea “la lástima de sus fans y críticos y es por lo que se está consumiendo con su estructura esquelética”. Sin embargo, allegados a la protagonista de El Turista puntualizaron a Gossip Cop que ella ya no desea atención y que no está bajando de peso.