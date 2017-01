Angélica Vale protagoniza “La Fan”

De ninguna manera busca superar a “La fea más bella”, afirmó su protagonista la actriz mexicana

Hollywood, EEUU

Notimex

La serie de televisión “La fan”, que será estrenada la próxima semana en Estados Unidos, de ninguna manera busca superar a “La fea más bella”, afirmó su protagonista la actriz mexicana Angélica Vale.

En entrevista con Notimex, Vale aseguró que “La fea más bella” fue un proyecto “único, irrepetible y perfecto en su momento”.

“Con todo y eso, ‘La fan’ es una historia novedosa para la televisión latinoamericana, en donde además de ser una historia romántica tendrá muchos ‘sitcom’ (comedia de situación o comedia de situaciones)”, indicó.

Además de “situaciones que empiezan y terminan en un capítulo, es una cosa innovadora”, prometió.

Vale, quien fue la creadora de la idea original de la serie, fue entrevistada en un hotel de Hollywood con motivo del estreno de “La fan”, que iniciará para la cadena Telemundo el próximo 17 de enero.

“Por eso me siento más relajada, porque no estamos buscando para nada lo que hizo ‘La fea más bella’, porque eso estuvo y fue maravilloso fue una fórmula mágica, aunque sin ésta he de reconocer no habría existido ‘La fan’”, aclaró la actriz.

“En México alcancé lo máximo al tener una telenovela que llegó a ser la número uno y que se vendió muy bien en Estados Unidos y en 80 países, con ello logré mi sueño como profesional”, resaltó.

“Esta es otra historia y otro capítulo y me encanta que sea para los latinos en este país que ahora más que nunca necesitamos reírnos y quitarnos problemas en la cabeza”, manifestó.

Vale confesó que a unos días del estreno de la nueve serie “ya empezaron los nervios, porque es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo me siento muy contenta, muy emocionada y muy nerviosa”.

Compartió que en la vida ha sido afortunada, ya que “todo se ha ido acomodado. No había hecho telenovela en 10 años desde ‘La fea más bella’. Hice ‘Parodiando’ y otras cosas, tuve dos hijos y un año sabático que se alargó un poco más”.