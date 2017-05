Andrés Bustamante presta su voz

El actor compartió su experiencia en el doblaje de esta saga, cuya tercera parte se estrenará en junio próximo en salas cinematográficas del país

Querétaro, Querétaro

Notimex

El actor Andrés Bustamante, quien presta voz al personaje principal de la película “Mi villano favorito”, compartió su experiencia en el doblaje de esta saga, cuya tercera parte se estrenará en junio próximo en salas cinematográficas del país.

En el marco de la edición 2017 de la convención de cómics Conque 2017, el humorista ofreció una charla en el Teatro Metropolitano de esta ciudad.

Bustamante, de 57 años, platicó un poco de su familia y explicó cómo nació el gusto de trabajar detrás de la pantalla. “De niño, iba a la escuela, pero la actividad qué más me gustaba era ver la televisión, yo terminaba mi comida rápido para irme a verla”.

Aprovechó para reflexionar que la tecnología ha avanzado bastante en los últimos años, lo cual ha beneficiado a todos los espectadores “ahora hay televisiones en todos lados”, dijo.

Utilizando su característico humor que hizo reír a la gente en todo momento, el anfitrión platicó de una forma amena, combinando chistes y narraciones personales.

Dijo que con el paso del tiempo, cada vez estaba más convencido de dedicarse a algo relacionado con la televisión y experimentando en su casa descubrió la manera de hacer doblaje de voz, con una videograbadora.

Destacó algunos puntos de hacer doblaje, en específico de “Mi villano favorito”; indicó que primero graban el audio en inglés con los actores en Estados Unidos, quienes tienen cuidado de hacer los mismos gestos que usan los personajes.

“Cuando me invitaron, ellos (en el estudio) te dicen que puedes darle una característica personal; la mayoría de los científicos o villanos del cine tienen ese tono de rusos, alemanes, Europa del Este, que tiene que ver con la Guerra Fría, por eso decidí darle ese toque a ‘Gru’”, informó.

Señaló que fue un gran reto hacer al nuevo personaje del largometraje, que es el hermano gemelo del protagonista.

“Hicimos algunas pruebas, su voz tendría que ver algo con Europa, por la historia, así que habla como si fuera de España, afortunadamente primero grabas toda la parte de uno y luego la del otro, para no confundir”, dijo.

Cabe mencionar que Andrés Bustamante tiene una amplia trayectoria en el doblaje de voz, pues le ha dado vida a “Mike” de “Monster Inc” y “Monster University”; a “Don Andrés” en “La leyenda de la Nahuala” y un oso en “Doctor Dolittle”.