Andrea Legarreta se deja ver en lencería

“Ponte algo que te haga sentir linda”, dice la conductora a sus seguidoras de Instagram.

Ciudad de México

Agencias

Sí le afecta el dólar pero no le afecta el frío. No tanto. Andrea Legarreta dio un dulce visual a sus seguidores de Instagram pues publicó una imagen de sí misma en lencería.

“Eres tan hermosa como te sientas… Todas lo somos… Dedícate tiempo… Ámate… Ponte algo que te haga sentir linda… Sé tu prioridad… Que no te importe el que dirán… La edad es sólo un número y mientras estés viva VIVE!!!”, escribió la actriz de 45 años que en las últimos meses ha explotado su lado sexy.