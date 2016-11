Anaya secuestró al PAN: Madero

Criticó que los órganos del blanquiazul como el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Permanente y el Consejo Nacional no deliberan

El ex presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero Muñoz, informó que en la próxima reunión de la Comisión Permanente del blanquiazul —que integran dirigencia, gobernadores y líderes de distintas corrientes— planteará que se firme un “pacto de unidad” entre los aspirantes a la Presidencia de la República y el propio líder nacional, Ricardo Anaya, en el que se definan reglas de cara al proceso interno para 2018 y todos se comprometan a respetarlas.

En entrevista, Madero Muñoz explicó que Anaya tiene que definirse ya.

De visita en la Ciudad de México, el también coordinador del gabinete del gobierno de Chihuahua detalló que Anaya se equivoca e invierte los esquemas, pues construye su candidatura presidencial apoyado en la silla de presidente nacional y flota con el “salvavidas del partido”, para ver hasta dónde crece y luego ya salir a competir con Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle. Esa, advirtió, será una victoria que no es ética, muy miope y pírrica.

Aseguró que Ricardo Anaya tiene secuestrado al PAN por la agenda de impulsar su candidatura; criticó que los órganos del blanquiazul como el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Permanente y el Consejo Nacional no deliberan, están atrofiados y silenciados para que no se alboroten las aguas y así evitar que el partido “despierte”, esto lo debilita y lo lastima.

SOBERBIO

Madero expuso que la dirigencia de Anaya no debe ser soberbia con los últimos triunfos electorales, pues no hubo estrategia electoral y la conducción no estuvo a la altura, pues la fuerza del PAN se la dio la molestia de la sociedad con el PRI y la división que hay en la izquierda, “eso sostiene al PAN y lo mantiene”. Fueron victorias anti algo, no fueron a favor del PAN, el blanquiazul sólo las capitalizó.

Ejemplificó que si se revisan los perfiles de los candidatos que abanderó el PAN, todos serán disímbolos, sólo tres son panistas históricos, los demás vienen del PRI. Detalló que así como el tricolor perdió siete de nueve gubernaturas que tenía, el PAN perdió dos de las tres que tenía; es decir, ambos perdieron las dos terceras partes de lo que gobernaban y en Sinaloa y Oaxaca se fueron hasta el cuarto lugar. Lanzó una alerta de que en 2018 el PAN va a estar gobernando en muchos estados y si no hay compromisos cumplidos, la sociedad los va a castigar.