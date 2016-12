Analizará Suprema Corte, Ley Orgánica de Tabasco

Es una cuestión muy sencilla, se trata de un solo precepto, ni siquiera un precepto completo sino una porción normativa que repite lo que ya la ley anterior mencionaba.

La Suprema Corte de Justicia Nación (SCJN) enlistó entre sus primeros asuntos de 2017 la acción de inconstitucionalidad presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) contra la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tabasco aprobada en mayo pasado por el Congreso del Estado.

La PGR impugnó la nueva legislación por considerarla discriminatoria, ya que en el párrafo tercero del artículo 283 prohíbe ser servidores públicos del Poder Judicial a quienes padezcan enfermedades transmisibles.

El titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, Joel Alberto García González, confió en que no procederá la acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR, pues lo establecido en el párrafo tercero del artículo 283 no es algo nuevo, sino que es un precepto que ya estaba en la anterior ley del Poder Judicial.

Es una cuestión muy sencilla, se trata de un solo precepto, ni siquiera un precepto completo sino una porción normativa que repite lo que ya la ley anterior mencionaba. Entonces presumimos que de acuerdo con el criterio que tiene el pleno de la Suprema Corte, pues van a sobreseer en el asunto, toda vez que no se trata de un nuevo acto legislativo”, dijo.

García González indicó que este caso está en la posición número 49 de la lista de la SCJN, por lo que la Corte estaría resolviendo a finales de enero o febrero próximo.