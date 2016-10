Analizar recorte presupuestal

Destacó que son los recursos federalizados donde se realiza el ajuste al presupuesto, y que impacta directamente en los tabasqueños

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

El presidente de la mesa directiva del Congreso de Tabasco, Marco Rosendo Medina Filigrana, dejó en claro que las aseveraciones de la diputada federal Liliana Madrigal de que sí habrá incremento en el presupuesto federal, “son más mediáticas” y le pidió que analice perfectamente en dónde viene el recorte, que está en el gasto federalizado.

En entrevista con los medios de comunicación, el integrante de la bancada del partido de la Revolución Democrática (PRD), Marco Rosendo Medina Filigrana, indicó que es cierto que las partidas presupuestales federales no decremento, si no se incrementan por las cuestiones de la inflación, es lo que detalló la diputada priista, pero no explicó que el problema se centra en los recursos federalizados.

Por lo cual, destacó que se encuentra en concordancia con lo señalado por el mandatario tabasqueño, Arturo Núñez Jiménez, que el boquete en los recursos federalizados y lo que viene de recursos presupuestados es de un mil 500 millones de pesos la rebaja que se generan al Estado Tabasco.

E indicó que ojalá la representante federal priista federal se sume a los trabajos que tiene el gobierno de Tabasco con los diputados perredistas, ello para buscar más recursos en otras áreas y programas.

Dijo que las aseveraciones de hace unos días, más bien “parecen mediática, ya que solamente detalla lo que a ella le conviene y a su partido también”.

Por lo cual, dijo que es el momento dejar a un lado las cuestiones partidistas y políticas y ponerse a pensar solamente en Tabasco.

Además de que se tiene que llevar a cabo un análisis somero sobre cuáles son las prioridades que debe tener Tabasco para el siguiente año.