Analizar iniciativa anticorrupción

El congresista afirmó que es necesario revisar esta propuesta, para ofrecer una ley adecuada a las necesidades de los tabasqueños

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

El dirigente Tabasco del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Federico Madrazo, hizo un llamado respetuoso al poder ejecutivo, a que remite lo más pronto posible al congreso del estado, su iniciativa de ley sobre el tema Anticorrupción, ya que dijo que se requiere tenerla en las comisiones respectivas para su análisis, y con ello sacarla a tiempo, ya que evidentemente debe existir conjunción de esfuerzos, para que este tema que afecta a todos, salga adelante.

En entrevista con los medios de comunicación después de reunirse con el regidor del municipio de Centro, Francisco Celorio, en donde dijo que va a buscar para que la ley de asistencia social se logre, añadió que presentó hace unas semanas, una iniciativa de ley anticorrupción, la cual dijo que está completa al 100%, pero que evidentemente se entiende que el poder ejecutivo, debe remitir la suya para poder entremezcla y con ello, tener una ley adecuada la que quieren los tabasqueños.

También destacó los demás partidos deben acelerar el paso para tenerla a tiempo, y “para que no llegue, se apruebe y sin tener un consenso”.

Ya que dijo que eso no se puede permitirlo, ya que evidentemente todos los partidos políticos buscan una ley anticorrupción, que realmente sirva, qué beneficia a la sociedad y sobre todo, saber quién va a ser el fiscal anticorrupción aquí en el Estado de Tabasco.

Ante esta situación, dijo Federico Madrazo que llevan pugnando para que esta ley sea una conexión adecuada a los tiempos actuales, que este “en tiempo y forma y que no solamente sea algo al vapor, ya que evidentemente la sociedad lo va a rechazar de manera inmediata”.

Dijo que se tiene confianza que el poder ejecutivo mandé esta iniciativa con la finalidad de establecer las pautas a seguir para poder establecer esta nueva norma.