Analizan aumentos a transporte público

Al dejar en claro el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Tabasco, Agustín Silva que se analiza la solicitud de un aumento solamente para la feria del servicio de taxis, dijo que no se va a poder presentar este fin de mes el proyecto de modernización del transporte público, donde confirmó que capital privado quiere invertir en torno al Transbus y que evidentemente este servicio en su momento, tendrá que aumentar su costo.

En entrevista con los medios de comunicación durante su recorrido por el mercado provisional de Casa Blanca junto con el secretario de gobierno, Gustavo Rosario Torres, el funcionario dijo que ya se encuentran las diversas uniones trabajando a un costado de este inmueble para prestar el servicio, y que no existe problema alguno en torno al transporte a esta nueva Central de Abasto provisional.

De la modernización

En torno al programa de modernización del Transbus, dijo que este fin de mes no van a poder presentarlo por diversas circunstancias, y sobre todo por el incremento de la gasolina, pero confirmó que existe capital privado que le interesa invertir en el sistema, en donde no quiso revelar quiénes son los inversionistas que pretenden adquirir este tipo de sistema.

Sólo dijo que habrá unidades nuevas y ello lleva implícito que se va a tener que incrementar el costo del mismo, pero en su tiempo.

Aumento solo por la Feria

En torno a la petición de taxistas amarillos de poder incrementar la tarifa para el periodo de la feria Tabasco 2017, el funcionario dijo qué tienen que revisar si existe o no la posibilidad, ya que dijo que ante la crisis económica, es un problema, pero también se tiene que analizar el incremento de los precios del combustible, por lo cual en las próximas semanas se va estar dando a conocer estas medidas.