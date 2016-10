Anahí presume su pancita

Cuando se especuló que estaba embarazada, Anahí lo negó todo. “¡Creánme, calma mi gente!”, publicó en agosto pasado la ex RBD a través de su cuenta en Twitter.

Sin embargo, las cosas son muy diferentes hoy: la esposa del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, ha compartido en varias ocasiones su nueva vida como futura madre.

En septiembre, confirmó que esperaba un bebé, producto de su matrimonio con el político. Y a inicios de este mes subió a sus redes sociales el ultrasonido de su bebé.

Hoy, la también cantante escribió junto a la fotografía compartida en Instagram: “Crecemos felices #DiosEsBueno”. Al momento, sus seguidores (que alcanzan los más de tres millones) le felicitaron con cariñosos mensajes.

Anahí se casó en abril de 2015 con Manuel Velasco.

Feliz por Anahí

Christopher Uckermann asegura que no mantiene contacto frecuente con sus excompañeros de RBD, por lo que no ha podido felicitar a Anahí por su embarazo, se informó en el espacio de Fórmula Espectacular.

El actor, quien participa en la serie “2091”, dijo sentirse feliz por lo que está sucediendo en la vida de sus compañeros, como el caso de Anahí y Poncho Herrera, quien recientemente se convirtió en papá.

“La verdad es que ha sido súper padre el proceso de todos, me siento muy feliz porque fuimos como una familia y me siento muy feliz por todo lo que sucede. No tenemos contacto, pues cada uno anda en sus proyectos yo he estado en Colombia, he estado viajando, obviamente nos mensajeamos, cuando podemos nos vamos a cenar, pero cada quien trae su locura”, dijo el cantante.