Ampliación con apego a la ley

Enfatizó su compromiso para no violentar los estatutos del SUTSET, mientras sigue al frente del organismo

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“No fue cuestión política ni violentando la ley, ni mucho menos la intervención del gobierno de Tabasco para la prolongación del período en el Sindicato de Burócratas”, dejó en claro el dirigente René Ovando Olán, quien añadió que “se puede revisar los estatutos en donde se corrobora que no existe anomalía alguna”.

Al ser entrevistado al acudir a un evento del diputado federal Candelario Pérez Alvarado, el líder del SUTSET, indicó claramente que no se trató de una reelección, sino de una ampliación por un periodo por seis años que se encuentra contemplado, “todo está en la legalidad y que evidentemente, no sea violento ningún estatuto, ninguna ley”.

Se le cuestionó que si no era por cuestiones políticas, ya que se señala que busca un cargo de elección popular y si no tenía metida las manos el gobierno del estado, a lo que René Ovando refirió de inmediato lo siguiente:

En torno a que si el gobierno tiene metidas las manos, “por supuesto que no; somos un organismo autónomo que préstamos un servicio a la autoridad estatal y municipal, pero evidentemente no hay nada de eso”.

Donde destacó que “aquello detractores han señalado, lo han dicho desde hace varios años y que evidentemente es una mentira”.

También negó que busque en estos momentos un cargo de elección popular, ya que evidentemente se centrará en su dirigencia sindical, donde mencionó que si alguno de los agremiados, no importando que esté en la cartera o no, buscan un cargo de elección popular, serán apoyados sin importar el color o posición política que ellos quieran.

Mencionó que evidentemente ante esta situación “el sindicato se mantendrá al margen de cuestiones electorales cuando estás llegan, y que solamente se apoyará como lo marca la ley a aquellos que buscan este cargo para el siguiente año, se les apoyará pero con la ley en la mano”.